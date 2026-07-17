Gobierno destaca que pruebas de "madera con droga" en Chile y Brasil dieron negativo y lamenta daño a la industria nacional

El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, se pronunció sobre la investigación en torno al cargamento de madera exportada desde Bolivia que presuntamente estaba impregnada con sustancias ilícitas. La autoridad adelantó que los análisis de laboratorio preliminares han dado negativo, desvirtuando las graves acusaciones iniciales surgidas en Chile.

Gálvez calificó de "buena noticia" para el país el avance de las indagaciones, apuntando que los señalamientos que ponían en duda la legalidad y transparencia de las exportaciones forestales bolivianas carecen de sustento técnico.

Pruebas de laboratorio descartan presencia de sustancias controladas

De acuerdo con las declaraciones del portavoz oficial, los exámenes científicos realizados a los cargamentos cuestionados tanto en Brasil como en Chile están desestimando la presencia de estupefacientes en la madera boliviana:

En el caso de Brasil: Los laboratorios de ese país ya han ratificado y confirmado de manera oficial que el cargamento inspeccionado dio negativo para sustancias controladas.

En el caso de Chile: Aunque aún se aguarda la documentación formal y los informes definitivos por la vía oficial, los datos preliminares de conocimiento público confirman que las pruebas también resultaron negativas.

"No hay las 108 toneladas que decían las autoridades chilenas respecto a que había droga en esa proporción. Es una cosa inverosímil y los datos van corroborando en esa dirección", aseveró Gálvez, enfatizando que el Ejecutivo se mantiene a la espera de la consolidación formal de estos reportes a la brevedad posible.

Un duro golpe a la economía y reputación de las familias forestales

Más allá del ámbito judicial y policial, el vocero de la presidencia hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto social y económico que provocó la difusión apresurada de estas denuncias. Lamentó que la desinformación y el manejo "politizado" del caso hayan afectado directamente la credibilidad internacional del comercio exterior boliviano.

"Se ha dañado con estas noticias a toda una industria. Se ha perjudicado a un conjunto de trabajadores que viven de producir y tratar esta industria de la madera", enfatizó la autoridad, alertando que el tratamiento no reflexivo de este tipo de acusaciones puede causar daños económicos incalculables.

Finalmente, Gálvez adelantó que, una vez se consolide la certificación oficial que limpie de forma definitiva el nombre del cargamento nacional, el Estado concentrará sus esfuerzos en la recuperación del sector: "Ahora toca reconstruir la imagen del país, reconstruir la imagen de la industria maderera y promover el desarrollo en términos plenos", concluyó.

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