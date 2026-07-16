Aduana identifica a alto funcionario fallecido en accidente vial

La Aduana Nacional identificó de manera oficial al alto funcionario que perdió la vida este jueves en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Santa Cruz. Se trata del Ing. Luis Marcelo Sánchez Pinto, quien se desempeñaba en la institución como jefe de la Unidad de Control Operativo Aduanero (UCOA).

Detalles del fatídico hecho

El lamentable siniestro se registró en la zona de Pozo de Tigre, sobre la carretera hacia Puerto Suárez, cuando el vehículo oficial en el que viajaba la delegación sufrió un vuelco a un costado de la vía. Según los reportes institucionales, Sánchez Pinto se encontraba cumpliendo una comisión de servicio para verificar la viabilidad técnica de la reubicación del Punto de Inspección Aduanera (PIA) Yacuses – El Carmen Rivero Tórrez.

Autoridades policiales informaron que las primeras investigaciones descartan la participación de un segundo vehículo en este hecho de tránsito. Asimismo, el jefe policial detalló que, según las declaraciones preliminares, el grupo de funcionarios se dirigía a Puerto Suárez para participar de una reunión de trabajo antes de perder el control de la movilidad.

Estado de salud de los acompañantes

Además del lamentable deceso del jefe de la UCOA, el accidente dejó un saldo de otros cinco servidores públicos heridos que formaban parte de la comitiva oficial. Todos los afectados fueron evacuados de la zona del accidente y ya reciben atención médica especializada en diferentes centros de salud de la capital cruceña.

Ante la irreparable pérdida, la institución aduanera presidida por el Lic. Alberto Soto de la Via expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos de la víctima. De igual manera, la Aduana Nacional comunicó formalmente que brindará todo el apoyo y el acompañamiento necesario a la familia doliente en este momento de profundo pesar.

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