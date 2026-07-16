¿Sueñas con estudiar en EE UU? Postula a la prestigiosa Beca Humphrey 2027-2028

Si eres un profesional boliviano con trayectoria y buscas dar un salto gigante en tu carrera, esta es tu oportunidad. El programa The Hubert H. Humphrey Fellowship combina 10 meses de formación académica y experiencia profesional en algunas de las universidades más destacadas de EE. UU.

A continuación, te presentamos los puntos clave que debes conocer para aprovechar esta oportunidad única:

Lo que debes saber sobre la Beca Humphrey

1. ¿En qué consiste el beneficio?

No se trata de un programa de grado académico tradicional (como una maestría), sino de una experiencia de desarrollo profesional intensivo. El programa conecta a profesionales de todo el mundo con sus contrapartes estadounidenses para intercambiar conocimientos y crear lazos de colaboración a largo plazo.

2. ¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a profesionales bolivianos que cumplan con el siguiente perfil:

Trayectoria y liderazgo: Profesionales con experiencia laboral demostrada en sus respectivas áreas.

Compromiso social: Personas comprometidas con el desarrollo y bienestar de su comunidad.

Idioma: Es indispensable contar con un buen dominio del idioma inglés.

3. ¿Cuál es la fecha límite?

¡No lo dejes para el final! Tienes plazo para enviar todos tus documentos e iniciar tu postulación hasta el 15 de agosto de 2026.

Enlaces clave para postular hoy mismo

Si cumples con los requisitos, el momento de actuar es ahora. Te facilitamos los accesos oficiales para que no pierdas tiempo:

Información detallada del programa: Conoce a fondo la estructura y las áreas elegibles en el Sitio Oficial del Humphrey Fellowship.

Portal de postulación: Registra tus datos y envía tu candidatura directamente a través de la Plataforma de Aplicación del IIE.

Aún estás a tiempo de postular a la prestigiosa Beca Humphrey 2027-2028

Mira la programación en Red Uno Play