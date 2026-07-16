“Actuamos como una caja del centralismo”: Gobernación paga salarios y exige cambios en la asignación de recursos

La Gobernación de Santa Cruz inició este jueves el pago del salario correspondiente al mes de junio para los trabajadores del sector salud, luego de que el Ministerio de Salud efectuara el desembolso de recursos a las cuentas de la administración departamental. Con esta transferencia se busca poner fin al conflicto que derivó en medidas de presión en los tres niveles de atención.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, informó que el depósito permitió comenzar a cumplir con los compromisos pendientes, priorizando el pago al personal sanitario.

“Hoy se realizó el abono a las cuentas de la Gobernación, lo cual nos permite comenzar durante el transcurso del día a honrar los compromisos recurrentes, especialmente el del sistema de salud: médicos, batas blancas y grises, con el sueldo adeudado del mes de junio”, manifestó.

Sin embargo, la autoridad advirtió que la solución es solo temporal y alertó que el problema podría repetirse en las próximas semanas debido a las dificultades estructurales en el flujo de recursos.

“Lo más probable es que de aquí a dos semanas estemos con el mismo problema, porque es un problema recurrente y estructural. Tenemos que estar suplicando que se depositen los recursos, cuando la gente merece ser pagada oportunamente”, sostuvo.

Schrupp remarcó que las protestas protagonizadas por los trabajadores de salud no deberían dirigirse contra la Gobernación, al considerar que la administración departamental depende de las transferencias del nivel central para cumplir con sus obligaciones salariales.

“La lucha justa de un trabajador de salud por su salario no es contra esta Gobernación. Hoy actuamos como una caja del centralismo, de las decisiones que se toman desde el nivel central”, afirmó.

En ese contexto, la Gobernación volvió a plantear la necesidad de modificar el modelo de asignación de recursos públicos para que estos sean transferidos directamente a las regiones, permitiendo una mayor autonomía en la administración de los fondos.

“Se requieren cambios profundos para que los recursos sean asignados a las regiones, porque los recursos son de las regiones. Así podrán tomarse decisiones sobre su inversión sin depender de determinaciones adoptadas desde un buró a miles de kilómetros”, concluyó Schrupp.

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