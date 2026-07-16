Gobernadores acuerdan cinco resoluciones y preparan una propuesta para reunión con el presidente Paz

Seis gobernadores acordaron cinco resoluciones durante una reunión realizada en El Alto y anunciaron que prepararán una propuesta conjunta para presentarla al presidente Rodrigo Paz en el encuentro previsto para el 5 de agosto en Sucre.

La reunión fue convocada por el gobernador de La Paz, Luis Revilla, con el objetivo de unificar una agenda departamental y abordar temas relacionados con la redistribución de recursos, la descentralización y el fortalecimiento de las autonomías.

Al encuentro asistieron los gobernadores de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y Beni. El departamento de Pando estuvo representado por una delegada, mientras que no participaron los gobernadores de Potosí ni Cochabamba.

Plantean avanzar hacia el modelo 50-50

Uno de los principales acuerdos es impulsar una redistribución gradual de la coparticipación tributaria. Los gobernadores plantearon que el proceso comience en 2027 con la incorporación progresiva de impuestos.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que la propuesta busca avanzar año tras año hasta alcanzar el modelo 50-50 en 2031.

“Vamos a llevar una ruta crítica, una ruta técnica posible para que el 50-50 sea una realidad en el Presupuesto General del Estado de 2027”, afirmó.

Piden transferir instituciones a las gobernaciones

Otra de las resoluciones plantea la transferencia de instituciones y servicios que actualmente dependen del nivel central, entre ellos el Senarecom, el Senasag y algunos servicios de salud.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, argumentó que las gobernaciones conocen mejor las necesidades de sus territorios y podrían mejorar la fiscalización y la prestación de determinados servicios.

Buscan crear una asociación de gobiernos departamentales

Los gobernadores también acordaron trabajar en la conformación de una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales.

La entidad tendría como objetivo coordinar acciones, fortalecer la institucionalidad y facilitar el intercambio de asistencia técnica entre las gobernaciones, sin sustituir las competencias establecidas por la Constitución.

Preparan mesas técnicas antes de la reunión en Sucre

Como quinto acuerdo, las autoridades plantearon conformar de manera inmediata mesas técnicas con el Gobierno nacional.

La intención es llegar a la reunión del 5 de agosto con una hoja de ruta y propuestas concretas sobre la redistribución de recursos, la transferencia de competencias y el fortalecimiento de las autonomías.

“Que no sea esa reunión el inicio de actividades, sino más bien el momento en el que concluyamos con el Gobierno en un plan de trabajo conjunto”, sostuvo Revilla.

Con estas cinco resoluciones, los gobernadores buscan presentar una posición unificada al Gobierno y avanzar en una agenda común para fortalecer la autonomía y la capacidad de gestión de los departamentos.

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