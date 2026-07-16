¿Se amplían las vacaciones? Conozca cuándo será el regreso a clases

La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores, anunció la ampliación por una semana del descanso pedagógico de invierno en todo el país. En consecuencia, los estudiantes retornarán a las aulas el lunes 27 de julio de 2026.

La medida fue asumida debido a las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevén un mayor descenso de las temperaturas, y a la necesidad de reforzar la vacunación contra la influenza.

“Se ha hecho una ampliación de una semana porque las temperaturas, de acuerdo con proyecciones del Senamhi, van a descender aún más”, informó Flores.

La ministra explicó que varios departamentos aún no alcanzaron una cobertura adecuada de vacunación contra la influenza. Por ello, durante esta semana se intensificará la campaña de inmunización para que una mayor cantidad de estudiantes retorne a las unidades educativas con protección frente a esta enfermedad.

La medida unifica el retorno a clases

Antes del anuncio nacional, varias regiones ya habían determinado ampliar el descanso pedagógico por las bajas temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias. Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí se encontraban entre los departamentos que habían adoptado medidas de ampliación diferenciadas.

Con la determinación nacional, el retorno a clases queda establecido para el 27 de julio en todo el país. Al reinicio de las actividades, cada distrito educativo podrá establecer los horarios de ingreso de acuerdo con las condiciones climáticas y la situación particular de su región.

El calendario escolar prevé la culminación de las actividades curriculares el 2 de diciembre de 2026.

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