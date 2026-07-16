¡Atención! ¿A cuánto cotiza el dólar paralelo la tarde de este jueves?

La divisa estadounidense continúa bajo la mirada de comerciantes, importadores y consumidores, mientras la brecha con el tipo de cambio oficial genera expectativas sobre el comportamiento de los precios en Bolivia.

El dólar paralelo volvió a concentrar la atención del mercado boliviano este jueves 16 de julio al mantener una cotización elevada de Bs 10,19 para la compra y Bs 10,72 para la venta, valores que se mantienen dentro de los rangos registrados durante las últimas jornadas.

Durante las primeras horas del día, la moneda estadounidense presentó ligeros movimientos en el mercado paralelo, con registros cercanos a Bs 10,18 para la compra y Bs 10,68 para la venta, antes de ubicarse nuevamente en los niveles observados durante la tarde.

Aunque este mercado funciona fuera del sistema financiero regulado, su comportamiento continúa siendo seguido como una referencia por distintos sectores económicos. Comerciantes, importadores y empresarios toman en cuenta esta cotización para estimar costos de productos, insumos y servicios, un factor que puede influir en la determinación de precios.

Tipo de cambio oficial

En el mercado oficial, el dólar continúa con una cotización de Bs 10,75 por unidad, dentro del nuevo esquema de tipo de cambio flexible aplicado por las autoridades económicas.

Este régimen inició con una cotización de Bs 9,73 por dólar y posteriormente registró ajustes que llevaron el valor oficial hasta los niveles actuales.

La diferencia entre el precio oficial y el paralelo sigue siendo uno de los principales puntos de análisis para agentes económicos, debido a su impacto en las expectativas del mercado y en la evolución de los costos dentro de diferentes sectores.

Mercado sigue atento a la evolución del dólar

En un escenario marcado por la búsqueda de estabilidad cambiaria, el comportamiento del dólar continúa siendo uno de los indicadores más observados por la población y el sector productivo.

Mientras el tipo de cambio oficial mantiene su trayectoria dentro del nuevo esquema cambiario, el dólar paralelo permanece como una referencia utilizada por parte del comercio y algunos actores económicos, especialmente para operaciones vinculadas a importaciones y adquisición de bienes.

La evolución de ambas cotizaciones será clave para determinar cómo avanzan las expectativas sobre precios, costos y actividad económica en las próximas jornadas.

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