¿Qué pasará en la final? El astrólogo que acertó los goles de Argentina responde

El astrólogo, Giorgio Armas, quien aseguró haber acertado el minuto exacto de los goles de Argentina en la semifinal ante Inglaterra, volvió a pronunciarse sobre el futuro de la selección de cara a la final del Mundial 2026 contra España.

En diálogo exclusivo con el portal argentino TN, Armas pronosticó una leve ventaja para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que Argentina tiene un 55% de posibilidades de ganar frente al 45% de España.

“Messi tiene un regalo astrológico para España”

El astrólogo, conocido por sus análisis relacionados con el fútbol y por su vínculo con Boca Juniors, afirmó que Lionel Messi tendrá una influencia especial en el partido decisivo.

“Messi tiene un regalo astrológico para España”, aseguró Armas, al referirse a una supuesta energía favorable para el capitán argentino. Además, recordó que el pasado 10 de julio había anticipado que Argentina sería campeona si enfrentaba a España en la final. Con el duelo ya confirmado, sostuvo que mantiene ese pronóstico.

También destacó a Dibu Martínez, Enzo, Julián y Lautaro

Armas señaló que otros jugadores de la Albiceleste llegan, según su interpretación astrológica, con una influencia positiva para la final.

Entre ellos mencionó al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, al mediocampista Enzo Fernández y a los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, a quienes calificó como futbolistas “bien aspectados” para el encuentro.

La expectativa en torno a sus predicciones aumentó después de la semifinal contra Inglaterra, partido en el que aseguró haber anticipado tanto la clasificación argentina como el minuto exacto en que se marcaron los goles de la remontada.

Con Argentina y España ya instaladas en la gran final, la predicción de Armas se suma a los numerosos pronósticos que alimentan la expectativa de los hinchas antes del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

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