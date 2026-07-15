El lado más humano de Marc Cucurella: El emotivo llanto por su hijo con autismo que conmueve al mundo antes de la gran final

A solo unos días de disputar el partido más importante de su carrera profesional, el defensor de la selección de España, Marc Cucurella, protagoniza uno de los momentos más conmovedores y virales de la Copa del Mundo 2026. Fuera de las canchas, un fragmento audiovisual volvió a dar la vuelta al mundo, mostrando la faceta más íntima, humana y vulnerable del futbolista al hablar sobre los retos de la crianza y el autismo.

Un encuentro que rompió barreras

El emotivo momento ocurrió durante una sincera charla para el canal de YouTube MírameSoyTEA / PauPautista, un espacio dirigido por Pau Brunet, un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Aunque la entrevista fue grabada previamente, su impacto resurgió con una fuerza inmensa en las redes sociales en el marco de la histórica clasificación de España a la final del Mundial.

Durante la conversación, el tema del autismo surgió de forma natural y orgánica. El momento cumbre llegó cuando el joven Pau comenzó a compartir con Cucurella consejos desde su propia experiencia sobre cómo hacer más feliz a Mateo, el hijo mayor del futbolista, quien también fue diagnosticado con TEA a los 13 meses de edad.

Dos minutos de puras lágrimas y empatía

Al escuchar las palabras del pequeño, Cucurella no pudo contenerse. El jugador del Chelsea rompió en llanto de forma continua durante más de dos minutos, conmovido profundamente al recordar el sufrimiento que a veces pasa su hijo y la constante búsqueda familiar por entenderlo y acompañarlo mejor. Mientras anotaba cada palabra y consejo del niño, el futbolista visibilizó la dura realidad de muchas familias: la falta de empatía que aún existe en el mundo hacia este trastorno.

Ante las lágrimas del deportista, Pau demostró una madurez tremenda intentando reconfortarlo, pero Cucurella prefirió abrir su corazón por completo, convirtiendo la entrevista en un poderoso mensaje de concienciación y visibilización del TEA.

El motor de su éxito en el Mundial

Este conmovedor episodio ha resignificado por completo el descomunal rendimiento que el lateral izquierdo ha desplegado en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. Recientemente, el propio jugador confesó que su motor principal en cada partido es su entorno más íntimo: "Doy todo de mí en la Copa del Mundo por mi hijo y mi familia", aseguró.

Tras desahogar el alma en aquella entrevista, Cucurella ha brindado una de las mejores actuaciones individuales del torneo, consolidándose como una pieza inamovible en la defensa de la Roja.

Con la mente en Argentina y el corazón en casa

Marc Cucurella vive el momento cumbre de su carrera futbolística. Este domingo 19 de julio, España se enfrentará a la Selección de Argentina en la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Sin embargo, para el defensor catalán, el partido más importante ya lo está jugando y ganando fuera del césped, demostrando que detrás del atleta de élite hay un padre entregado dispuesto a aprender y luchar por la felicidad de su hijo.



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