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Cucaracha irrumpe en plena transmisión y la reacción de una periodista se vuelve viral

El inesperado suceso se transformó rápidamente en una tendencia digital, destacando la entereza de la profesional frente a las cámaras de televisión.

Ximena Rodriguez

15/07/2026 19:03

Agregar Reduno en
Composición: Ximena Rodríguez | Red Uno.
Estados Unidos

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Una reportera de televisión se convirtió en el centro de atención digital tras protagonizar un singular episodio durante un enlace en directo. Mientras la comunicadora desarrollaba su informe frente a la cámara, un insecto de gran tamaño apareció sorpresivamente caminando sobre su pecho.

A pesar de la incomodidad y el impacto que este tipo de situaciones suele generar, la mujer continuó con su relato sin mostrar señales de pánico. Su capacidad para mantener la concentración permitió que la emisión no se interrumpiera en ningún momento.

Repercusión en el entorno digital

Las imágenes del inesperado momento se difundieron con gran rapidez a través de diversas plataformas y redes sociales. Los usuarios no tardaron en manifestar su asombro y destacaron el alto nivel de profesionalismo mostrado por la periodista.

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