Más de 10 millones de personas firman petición para sacar a Argentina del Mundial

Una campaña digital denominada “Argentina Out” (Fuera Argentina) superó recientemente las diez millones de firmas con el objetivo de solicitar que la selección argentina sea excluida del Mundial, bajo el argumento de que existiría un supuesto favoritismo por parte de la FIFA y los árbitros hacia el combinado albiceleste.

La petición, difundida bajo el lema “Kick Argentina Out” (Echemos a Argentina), sostiene que algunas decisiones arbitrales y hechos ocurridos en distintos encuentros habrían afectado la igualdad de condiciones para otros equipos participantes.

Entre los principales argumentos presentados por los impulsores de la campaña se mencionan un supuesto arreglo en el partido frente a Egipto, un presunto exceso de penales a favor de Argentina, faltas que consideran no sancionadas cuando involucran a Lionel Messi y sus compañeros, además de cuestionamientos por comportamientos de algunos aficionados argentinos.

También incluyen una referencia a una investigación del FBI relacionada con supuestos delitos financieros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.

Mientras tanto, la selección argentina continúa con su preparación para su duelo ante Inglaterra por el pase a la gran final del Mundial.

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