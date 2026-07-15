¿Ganará Inglaterra o Argentina? Esto predijo una tarotista para la semifinal

En la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, la tarotista Marcela López volvió a lanzar su predicción sobre el partido de este miércoles.

La bruja salteña, que ganó notoriedad por acertar todos los resultados del equipo de Lionel Scaloni en el torneo, anticipó que la Albiceleste se quedará con el triunfo y dio detalles de cómo se desarrollará el encuentro, en el medio argentino Todo Noticias (TN).

Según su lectura de las cartas, el equipo argentino logrará sobreponerse a un comienzo adverso y conseguirá el pase a la final. “Vamos a tener un golpe de suerte”, adelantó López, aunque advirtió que el partido “va a ser para el infarto”.

La tarotista sostuvo que Inglaterra será el primero en abrir el marcador y que luego llegará la reacción argentina para igualar el encuentro. “Primero va a meter un gol Inglaterra y después nosotros. Va a ser complicado”, señaló.

Además, aseguró que el tanto decisivo será convertido por “una persona joven” y fue más allá con su pronóstico para el Mundial: “En la final terminamos levantando la Copa”.

Qué dicen las cartas sobre Argentina-Inglaterra

De acuerdo con la lectura de Marcela López, la energía del encuentro marca un partido intenso, con momentos de incertidumbre durante el inicio. Sin embargo, aseguró que con el correr de los minutos la Selección logrará afirmarse, tomar el control del juego y dominar el desarrollo.

También advirtió que Inglaterra intentará cambiar constantemente de estrategia para complicar al equipo argentino, aunque remarcó que las cartas muestran a la Albiceleste como un conjunto “sólido, con experiencia y capacidad para aprovechar las oportunidades”.

“La tendencia final es favorable para Argentina, con una energía de celebración y objetivo cumplido. Desde mi lectura, la vibración acompaña una victoria de la Selección Argentina”, afirmó.

Los minutos en los que podrían llegar los goles

Como ya hizo en partidos anteriores, López también señaló cuáles son las franjas del encuentro en las que percibe mayor “activación energética” y, por lo tanto, más posibilidades de que lleguen los goles.

Según explicó, esos momentos serían:

Entre los minutos 18 y 24, con el primer gran impulso ofensivo.

Entre los 37 y 45+, cuando podría romperse el empate antes del entretiempo.

Entre los 56 y 65, la franja que considera más favorable para un gol de Argentina.

Entre los 74 y 82, momento que podría definir el resultado.

Entre los 86 y 90+, si el partido continúa igualado, con posibilidades de un desenlace sobre el final.

La explicación desde la numerología

López también respaldó su pronóstico con un análisis numerológico. Según explicó, la vibración de Argentina es el número 8, asociado con la fortaleza, el liderazgo, la perseverancia y la capacidad de imponerse bajo presión.

Al combinar esa energía con la vibración 5 del día, el resultado es un 4, número que representa el orden, la disciplina, la estrategia y la constancia. Para la tarotista, esa combinación favorece a la Selección porque le permite sostener el rendimiento en los momentos más exigentes y aprovechar las oportunidades decisivas.

En el caso de Inglaterra, indicó que su vibración es el número 6, vinculada con el trabajo en equipo, el equilibrio y la organización. Sin embargo, al combinarse con la energía del día deriva en un 11/2, una vibración que, según su interpretación, aporta intuición, pero también sensibilidad y presión emocional.

“Por eso la numerología favorece a Argentina. La energía 8 se transforma en un 4 que potencia la concentración y la capacidad de construir el resultado paso a paso. Inglaterra, en cambio, puede sufrir altibajos emocionales cuando el partido cambie de ritmo”, indicó.

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