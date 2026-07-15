Bolivianos en Rusia: Mujer pide ayuda de las autoridades para localizar a su esposo

La esposa del ciudadano boliviano José María Soleto ha solicitado formalmente la ayuda de las autoridades nacionales para localizar a su cónyuge en territorio ruso. Con profunda angustia, la mujer confirmó que ya se ha puesto en contacto con la embajada en Rusia para coordinar las gestiones en este complejo caso.

Según su relato, el joven de 29 años y su primo de 28 tomaron la decisión de partir el pasado 24 de abril motivados por la necesidad económica de costear una cirugía ocular para su pequeño hijo de dos años.

La verdad detrás de una falsa oferta de entrenamiento

La mujer lamentó la falta de información clara sobre el paradero y las condiciones contractuales de su esposo, con quien perdió todo contacto desde el pasado 3 de junio.

"Si hubiera sabido no lo dejaba ir a ese país en guerra. Cuando él partió el 24 de abril y llegó, él hablaba con su hijo. El 3 de junio perdí contacto con él. Cuando él llegó allá a Rusia me comentó que se fue por entrenamiento militar, que así le dijeron, por un año. Lo llevaron al frente para la guerra", manifestó con dolor al recordar la última vez que habló con él.

La cónyuge relató que el joven partió engañado bajo la promesa de un adiestramiento que resultó ser un envío directo a la primera línea del violento conflicto bélico.

Incertidumbre económica y sospecha de fallecimiento

La oferta económica que sedujo a los jóvenes incluía una supuesta compensación inicial y un salario mensual extraordinario en dólares que jamás llegó a concretarse.

"A los 20 días que se fue me mandó Bs. 20 mil. Lo que le prometieron eran 16 mil dólares y mensuales 28 mil dólares. De eso no hubo nada. Él estaba arrepentido de haberse ido. Me decía que le perdone porque él tomó su decisión aquí y dejar a su hijo de 2 años”.

En este contexto, indicó que “necesito ayuda de las autoridades. La noticia que me dieron fue que mi esposo falleció el 8 de junio, me dijo uno de sus amigos. El domingo nos enteramos que ambos murieron por el dron”. Asimismo, indicó que tuvo contacto con la embajada en Rusia, “nos están ayudando con el caso de mi esposo y mi cuñado (su primo)”.

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