Familiares de bolivianos en Rusia revelan que intermediarios se quedaron con el 70% del pago

Recientemente se reveló la existencia de una red internacional que opera activamente en Sudamérica captando a jóvenes en situaciones críticas para enviarlos a la primera línea de combate en la guerra entre Rusia y Ucrania. En este esquema, la hermana del reclutado boliviano Carlos Calderón reveló que los intermediarios que coordinan los traslados se quedan con el 70% de los fondos que desembolsa el Gobierno ruso, entregando solo una fracción a los afectados.

De acuerdo a lo que relata, bajo falsas promesas de estabilidad, los captadores ofrecen un sueldo mensual de 3.000 dólares y un bono de incorporación de 13.000 dólares que las Fuerzas Armadas rusas efectivamente depositan en sus cuentas bancarias. No obstante, la denunciante explicó que la red criminal de intermediación obliga a los reclutas a devolverles el 70% de esa suma en efectivo bajo el pretexto de cubrir supuestos gastos de traslado.

El drama de Carlos Calderón

Este es el calvario que vive el boliviano Carlos Calderón, un albañil y soldador de escasos recursos que viajó en marzo desde Santa Cruz debido a la crítica situación económica que vivía. Su hermana, quien viajó a Rusia para auxiliarlo, relató: “Mi hermano vino a mediados de marzo, llegó aquí a Rusia porque fue contactado por intermediarios y firmó un contrato en ruso, no le dieron copia”.

Tras un entrenamiento básico y clases de idioma, Calderón fue enviado al frente de batalla el 19 de mayo y resultó herido pocos días después, convirtiéndose en el único sobreviviente de su tropa.

Su hermana confirmó su estado tras visitarlo en un hospital militar en la zona de conflicto: "Él estaba muy delgado, muy deteriorado físicamente, le hicieron un drenaje en el abdomen y tiene un pie con esquirla incrustada".

Trámites urgentes para retornar con vida

La hermana de Calderón se encuentra en territorio ruso desde principios de junio gestionando su baja definitiva con el apoyo del único funcionario disponible en la embajada boliviana. Durante un acto de condecoración, los jefes militares le preguntaron al compatriota si prefería una medalla o su renuncia, optando de inmediato por la baja escrita a puño y letra.

“Quiero llevármelo y que en Bolivia hagamos la cirugía; quiero volver con mi hermano”, clamó su familiar ante la proximidad de una operación programada para agosto en territorio ruso.

En la misma base militar se encuentra otro ciudadano sobreviviente de Camiri con fracturas graves.

Mira la programación en Red Uno Play