La competencia continúa y el nivel sigue en ascenso. Tras una intensa gala de eliminación, en la que Alejandro Pinedo y Suri Academy se despidieron de La Gran Batalla Superstars, esta noche comienza una nueva etapa en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Los primeros en enfrentarse serán Marianella Molina, junto a la academia Fusion Dance, y Nicol Salce, acompañada por One Beat, en un duelo que promete sorprender con espectaculares coreografías, grandes interpretaciones y una puesta en escena que buscará conquistar tanto al jurado como al público.

Durante los ensayos, ambos equipos trabajaron intensamente para presentar números de alto nivel, afinando cada detalle con el objetivo de marcar la diferencia en esta nueva fase de la competencia.

La exigencia aumenta y cada presentación será determinante para seguir avanzando en la búsqueda del título. El talento, la disciplina y la conexión sobre el escenario volverán a ser protagonistas en una noche que promete emociones de principio a fin.

No te pierdas una nueva gala de La Gran Batalla Superstars y descubre cuál de los dos equipos logrará imponerse en este esperado enfrentamiento.

Esta noche, desde las 20:30, solo por la señal de Red Uno.

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