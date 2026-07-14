"Mi hijo nunca tuvo enemigos": madre de uno de los acribillados en San Ignacio exige justicia

Aún consternada por el asesinato de su hijo, Nancy Céspedes, madre de Mauricio Gutiérrez, de 36 años, habló con el programa Que No Me Pierda y relató cómo su familia se enteró de la muerte del agricultor, una de las dos personas acribilladas el pasado fin de semana en el municipio de San Ignacio de Velasco.

La mujer contó que la noticia llegó a través de un mensaje difundido en un grupo de WhatsApp, lo que llevó a sus familiares a iniciar una búsqueda desesperada.

"Por un mensaje en un grupo indicaban que mi hijo estaba muerto. Ahí nos preocupamos, empezamos a llamarlo y no contestaba. Empezamos a buscarlo y justamente las personas que lo conocen fueron al terreno y ahí lo encuentran", relató.

La segunda víctima fue identificada como Sebastián Ibáñez, de 26 años. Según Céspedes, ambos trabajaban juntos y mantenían un vínculo familiar. "Ellos trabajaban juntos y teníamos parentela", explicó.

La madre de Mauricio destacó que su hijo se dedicaba a la producción agropecuaria y que estaba reconstruyendo su actividad económica luego de las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales registrados hace dos años en la Chiquitania.

Céspedes aseguró que nunca conoció que Mauricio haya recibido amenazas. "Mi hijo nunca tuvo enemigos, era un joven humilde que se relacionaba con todos. Él, donde podía ayudar, lo hacía, pero de conocerle enemigos, no", afirmó.

También recordó que Mauricio viajaba con frecuencia a San Ignacio de Velasco para visitar a sus hijos y que, el día de los hechos, no mostró señales de preocupación. "Él estaba tranquilo ese día. Hablamos bien y estuvo con sus hijos. No se notaba que tenía problemas", manifestó.

Sobre las versiones que han surgido alrededor del caso, la mujer dijo que prefiere esperar el resultado de las investigaciones.

"Lo único que quiero es que se logre dar con los autores de este hecho y pueda resolverse lo más pronto posible", expresó. "Yo quisiera estar tranquila ahorita, pero uno como madre sospecha hasta de su sombra y, como dicen, mientras no hay culpable, todo el mundo es sospechoso", concluyó.

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