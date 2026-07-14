Zúñiga podría recuperar su libertad hasta el viernes, según su defensa

El abogado Eduardo León, defensa del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, afirmó que su defendido podría recuperar su libertad hasta este viernes, una vez que cumpla las medidas sustitutivas dispuestas por el tribunal.

Según explicó, la autoridad judicial otorgó un plazo de 72 horas, tomando en cuenta el feriado departamental, para que Zúñiga cumpla los requisitos establecidos.

“Creemos que hasta el día viernes, como máximo, él tiene que recuperar su libertad”, señaló León durante una entrevista.

Debe pagar Bs 200.000 de fianza

León detalló que Zúñiga deberá cumplir detención domiciliaria en La Paz, acreditar un domicilio en ese departamento, firmar el sistema biométrico cada 15 días, además de pagar una fianza de Bs 200.000.

También tendrá prohibido acercarse a instalaciones de las Fuerzas Armadas o comunicarse con otros acusados dentro del proceso.

El abogado aclaró que la decisión judicial no significa que Zúñiga haya sido declarado inocente, sino que se aplicó una medida menos gravosa que la detención preventiva.

El juicio continúa

La defensa explicó que el proceso judicial sigue su curso y que Zúñiga deberá presentarse a todas las audiencias mientras dure el juicio oral.

“El proceso sigue, el proceso continúa”, remarcó León, al señalar que la detención domiciliaria solo modifica la forma en la que su defendido enfrentará el juicio.

Declaró más de tres horas

León informó que Zúñiga declaró por más de tres horas ante el tribunal y que esa declaración es la que tiene valor procesal dentro del juicio.

Según el abogado, su defendido ratificó su versión sobre los hechos ocurridos en Plaza Murillo y sostuvo que el traslado de blindados habría respondido a una orden emitida por cadena de mando.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y deberán ser evaluadas por el tribunal durante el desarrollo del proceso.

Defensa apunta a exautoridades

El abogado también anunció que la defensa buscará impulsar un juicio de responsabilidades contra exautoridades del anterior Gobierno, a quienes acusa de haber utilizado a las Fuerzas Armadas con fines políticos.

León mencionó al expresidente Luis Arce Catacora y a exautoridades como Edmundo Novillo, Eduardo del Castillo, María Nela Prada y Hugo Moldiz, entre otros.

Audiencia continuará

El juicio continuará en el edificio Arcoíris, donde aún restan varias declaraciones de acusados y la presentación de pruebas y testigos.

Según León, todavía faltan alrededor de 21 personas por declarar, por lo que el proceso podría extenderse durante varias semanas.

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