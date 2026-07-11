Convocarán a 40 testigos: Expertos explican cómo se desarrollaría el juicio a Marset

La Fiscalía de Estados Unidos prepara una ofensiva jurídica para el juicio contra el uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Santa Cruz y expulsado a territorio norteamericano. En este sentido, la Fiscalía planea convocar a 40 testigos estratégicos con el objetivo de demostrar los vínculos internacionales del acusado y la magnitud de su organización.

El coronel pasivo de las Fuerzas Armadas, Jorge Santistevan, señaló que el fiscal busca priorizar la calidad de las declaraciones por encima de la cantidad para optimizar el tiempo del proceso.

"40 testigos bien seleccionados son suficientes para armar un buen cuadro de acusación, hay menos margen de error", aseveró el especialista.

Estructura y clasificación de los declarantes

La nómina de comparecientes incluiría a miembros de la DEA, personal de los servicios de inteligencia bolivianos, peritos químicos, contadores y colaboradores arrepentidos de la organización. Según Santistevan, los primeros en ser citados serán los zares antidrogas, los agentes policiales de inteligencia y los funcionarios que facilitaron documentos de identidad falsificados.

Todos los convocados tienen la obligación legal de presentarse a las audiencias y declarar estrictamente lo que presenciaron o evidenciaron durante las investigaciones. El coronel pasivo advirtió que cualquier intento de camuflar la verdad o mentir ante el tribunal estadounidense conlleva severas penas de cárcel por falso testimonio.

Plazos procesales y elementos tecnológicos

Desde el ámbito de la cobertura en Estados Unidos, el periodista Marcelo Paredes aclaró que la lista de los 40 testigos es un manejo extraoficial dentro de un cronograma en pleno desarrollo. El reportero informó que el próximo 14 de agosto vence el plazo límite para que los abogados defensores presenten sus mociones técnicas.

En este sentido, indicó que la defensa técnica del acusado se encuentra actualmente revisando un volumen aproximado de 22 gigabytes de información recolectada por los investigadores fiscales. Esta fase previa busca desvirtuar las evidencias antes de que el juez federal Rossie D. Alston determine la admisibilidad de las pruebas en septiembre.

Carta denegada y horizontes penales

Paredes detalló que Marset consultó a la autoridad judicial si había recibido una correspondencia enviada de manera directa para denunciar presuntas extorsiones en su captura. El magistrado confirmó la recepción del documento, pero aclaró de forma tajante que no puede tomarse como una comunicación oficial por enviarse fuera de los canales normativos.

En este contexto, Paredes indicó que las audiencias preliminares se extenderán hasta noviembre, abriendo paso al inicio formal del juicio oral con jurado ciudadano programado para enero. En caso de consolidarse los cargos criminales por narcoterrorismo, el procesado se enfrenta a una sanción mínima de 20 años de prisión o a la cadena perpetua.

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