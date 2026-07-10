¡Ayudemos a Marian! Tiene 11 años y necesita apoyo para someterse a un trasplante de riñón

Marian Scarlett Quiroga tiene 11 años y enfrenta una enfermedad renal crónica que ha deteriorado progresivamente el funcionamiento de sus riñones. Actualmente, la niña debe someterse a sesiones de diálisis dos veces por semana mientras espera la oportunidad de acceder a un trasplante.

Su madre, Paola Salvatierra, decidió donarle uno de sus riñones para darle una nueva oportunidad de vida. Ambas son compatibles, pero antes de la cirugía deben realizarse estudios médicos cuyo costo supera los 30 mil bolivianos, además de cubrir los medicamentos y cuidados que Marian necesitará después del procedimiento.

“La enfermedad físicamente no se nota, porque no retiene líquido. Lo que ella tiene es funcionamiento renal porque se están deteriorando sus riñones. Cuando nos enteramos de su enfermedad su funcionamiento estaba en 40%, ya este año la doctora dijo que avanzó muy rápido y está en un 15%”, explicó la madre.

Paola relató que han acompañado a Marian durante todo este proceso y que el diagnóstico llegó luego de una biopsia realizada hace cuatro años. “Como madre me duele muchísimo verla pasar por todo esto. Ella me da la fuerza que yo necesito”, expresó entre lágrimas.

La menor sabe que el camino no es sencillo, pero mantiene sus sueños. Marian contó que quiere estudiar enfermería y medicina para ayudar a otras personas. “Los médicos me cuidan y me ayudan. Sin ellos nunca hubiéramos descubierto esto”, manifestó.

La familia pide el apoyo de la población para reunir los recursos necesarios y poder realizar el trasplante.

“Le pido a toda la población que por favor nos ayude a recaudar lo que se necesita para la operación de mi hija. Yo quiero verla sana, es doloroso para una madre ver a su hija en ese estado”, afirmó.

Las personas que deseen colaborar con Marian y su familia pueden comunicarse a los números 780 04 055 y 780 49 061.

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