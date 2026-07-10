El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, destacó un avance trascendental para la integración regional tras el reciente encuentro bilateral entre los mandatarios de Bolivia y Brasil. El líder empresarial confirmó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, aceptó evaluar la viabilidad de un corredor internacional que conecte los océanos Pacífico y Atlántico a través de Bolivia.

Esta iniciativa se reactiva, según Olivo, en un escenario donde la economía nacional urge de medidas estructurales de estabilización profunda.

"Después de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, pérdidas que superan los 3 mil millones de dólares, era indispensable que el sector público y privado dejemos de trabajar por separado y comencemos a construir soluciones juntos", aseveró.

Mesas técnicas y facilitación aduanera

Para operativizar la respuesta a la crisis, las autoridades estatales y los representantes sectoriales acordaron la instalación de cuatro mesas técnicas especializadas. Estos espacios abordarán de manera prioritaria la agilización de trámites aduaneros, la logística de transporte, las normativas sanitarias y la reducción activa de las trabas burocráticas vigentes.

En el ámbito aduanero ya se registran las primeras acciones operativas para mitigar los perjuicios logísticos en las fronteras. El representante de la CNC informó que lograron que las navieras no cobren montos adicionales por los días de sobreestadía con los contenedores varados y que se habilitaron horarios extraordinarios en las aduanas.

Decretos económicos e importación de carburantes

El empresariado privado también analiza el alcance de las últimas disposiciones normativas emitidas por el Órgano Ejecutivo. La CNC identificó una lista inicial de 50 empresas nacionales que están interesadas en iniciar operaciones de importación y comercialización directa de combustibles.

"El Gobierno ha sacado dos decretos importantes, el decreto donde nos permite a los privados la importación de combustible y venta, si bien todavía falta su reglamentación y por eso no hemos podido activar toda la estrategia que tenemos, ya es un paso importante", explicó el líder gremial.

Asimismo, ponderó de forma positiva la reciente reducción arancelaria del 5% destinada a aliviar los costos de importación general.

Exigencia de garantías normativas y libre tránsito

Para consolidar el paso de mercaderías entre los dos océanos, el empresariado considera imperativo diseñar un marco legal que preserve las rutas logísticas expeditas.

"Es sumamente importante una ley de libre transitabilidad que pueda garantizar que no haya ningún tipo de bloqueo entre las carreteras fronterizas y las que entran a los departamentos", concluyó Olivo.

El sector privado espera ahora que exista una plena afinidad política con la Asamblea Legislativa para que estas reformas avancen con la celeridad que la economía requiere.

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