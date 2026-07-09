"No vamos a tolerar estos hechos": Fiscalía se pronuncia tras aprehensión de un fiscal en Tupiza

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, anunció la aprehensión de un fiscal de materia del municipio de Tupiza, en Potosí, el cual favoreció ilegalmente a un presunto implicado en narcotráfico. La máxima autoridad judicial calificó esta acción como una solicitud totalmente incongruente que atenta de forma directa contra las leyes.

“No vamos a tolerar, reitero, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución dentro del Ministerio Público”, sentenció Mariaca durante una conferencia de prensa en Sucre.

El funcionario investigado pertenecía a la Fiscalía Departamental de Potosí y ahora enfrenta cargos penales tras haber sido capturado por la Policía Boliviana.

Evidencias contundentes en el caso

El origen del caso se remonta a los primeros días de julio, cuando las fuerzas del orden capturaron a un ciudadano transportando más de media tonelada de marihuana en un minibús. A pesar de la flagrancia y la gravedad del delito, el fiscal hoy imputado solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el sospechoso.

Ante la gravedad del hecho, Mariaca ordenó la movilización de la Fiscalía Superior en Delitos de Corrupción y Narcotráfico para intervenir en el municipio de Tupiza. La Unidad de Transparencia ya inició el proceso disciplinario correspondiente con el objetivo de consolidar la destitución formal y definitiva de este mal servidor público.

Audiencia cautelar y destrucción de la droga

Para este jueves por la tarde se programó la audiencia de medidas cautelares en la ciudad de Potosí, donde una comisión especial vigilará el desarrollo del proceso. La Fiscalía General del Estado solicitará formalmente la detención preventiva en una cárcel pública debido a los evidentes riesgos de fuga y de obstaculización.

“Los indicios están más que claros en el cuaderno de investigación y en la imputación formal que el mismo fiscal realizó en su momento”, argumentó la autoridad.

Finalmente, Mariaca confirmó la incineración de los 542 kilos de marihuana confiscados y ratificó que el proceso continuará contra el beneficiado y toda su presunta organización criminal.

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