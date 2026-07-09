La Policía Boliviana investiga el hallazgo de cinco armas de fuego en instalaciones de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. El caso motivó el despliegue de autoridades policiales de alto rango y el arresto de dos personas con fines investigativos.

Hasta la terminal aeroportuaria llegaron el comandante departamental de la Policía y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes supervisaron las primeras actuaciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con un reporte preliminar, las armas fueron encontradas durante un procedimiento en el área de Aduana de Viru Viru. Como parte de las investigaciones, dos personas fueron arrestadas mientras se realizan las indagaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar la procedencia y el destino del armamento.

Las autoridades aún no brindaron detalles sobre las características de las armas ni sobre la identidad de los arrestados, debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

Se espera que en las próximas horas la Policía Boliviana emita un informe oficial con mayores precisiones sobre este caso y los avances de las investigaciones.

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