Autoridades clausuran Curso Internacional Antinarcótico "Garras del Valor" en Chimoré

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, participó este jueves en la clausura del XXXIX Curso Internacional Antinarcótico "Garras del Valor", desarrollada en la Unidad "Garras del Valor", en el municipio de Chimoré, Cochabamba. La ceremonia marcó el egreso de una nueva promoción de efectivos especializados en operaciones de lucha contra el narcotráfico.

Durante el acto, autoridades policiales y gubernamentales entregaron reconocimientos a los participantes que destacaron durante el proceso de capacitación y resaltaron la importancia de fortalecer la formación especializada para enfrentar actividades vinculadas al narcotráfico y otros delitos.

“Ser Garra del Valor es una forma de vida”

En su discurso, el ministro Oviedo destacó que integrar esta unidad representa un compromiso con el honor, la disciplina y el servicio al país.

“Ser Garra del Valor significa asumir una forma de vida basada en el honor, la ética, la disciplina, el sacrificio y la lealtad. Significa actuar con valentía cuando otros dudan, con integridad cuando nadie observa y con absoluto respeto por la ley y los derechos de nuestra población”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el centro de formación ha consolidado el prestigio de Bolivia a nivel internacional, al capacitar también a efectivos de países vecinos.

Capacitación para fortalecer operaciones antinarcóticos

El Curso Internacional Antinarcótico “Garras del Valor” forma parte del entrenamiento especializado destinado a mejorar las capacidades de los efectivos en operaciones de seguridad, intervención y combate contra el narcotráfico.

Las autoridades resaltaron la importancia de esta formación y el compromiso de los nuevos integrantes que completaron satisfactoriamente el proceso de preparación.

Operativo de seguridad acompañó la ceremonia

La clausura estuvo acompañada por un operativo de seguridad con presencia de efectivos policiales y militares en inmediaciones de la Unidad “Garras del Valor”.

El despliegue se activó ante una vigilia instalada por productores de coca del Trópico de Cochabamba, quienes expresaron su rechazo y expectativa frente al desarrollo de la actividad.

Pese al contexto de tensión registrado en la zona, el acto de graduación se desarrolló con normalidad y permitió reconocer a la nueva promoción de efectivos formados en el Curso Internacional Antinarcótico “Garras del Valor”.

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