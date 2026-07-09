Intensifican operativos para frenar las carreras clandestinas y prevenir accidentes fatales en Santa Cruz

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial reactivó los operativos de control en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra con el objetivo de impedir la realización de carreras clandestinas, una práctica que representa un alto riesgo para conductores, pasajeros y peatones.

Uno de los controles se desarrolló en el cuarto anillo y la avenida San Martín, un sector donde con frecuencia se concentran personas para realizar competencias ilegales de velocidad y maniobras peligrosas.

Desde Tránsito informaron que estas acciones forman parte de un plan operativo permanente destinado a garantizar la seguridad vial y evitar accidentes que puedan dejar personas lesionadas o incluso fallecidas.

La institución advirtió que quienes participan en este tipo de actividades actúan de manera irresponsable al exponer la vida de terceros que no tienen ninguna relación con estas competencias. Asimismo, recordó que las carreras clandestinas se desarrollan en vías públicas, donde circulan familias, motociclistas y otros conductores que cumplen las normas de tránsito.

Las autoridades exhortaron a quienes practican este tipo de actividades a buscar espacios adecuados y autorizados para evitar poner en peligro a la población. “No pueden convertir las calles en escenarios de competencia, porque cualquier error puede desencadenar una tragedia”, señalaron durante el operativo.

En los controles participaron efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito junto con personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), Diprove y Radiopatrulla, quienes realizaron patrullajes e inspecciones para prevenir concentraciones de vehículos y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

La Policía anunció que los operativos continuarán en diferentes sectores de la capital cruceña e instó a la ciudadanía a respetar las normas de circulación y denunciar cualquier actividad que represente un riesgo para la seguridad vial.

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