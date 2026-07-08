La Policía aprehendió en la ciudad de El Alto a un hombre de 23 años acusado de cometer robos vestido con prendas de mujer para no levantar sospechas entre sus víctimas.

Según informó el comandante policial de El Alto, coronel Fernando Rojas, el sujeto fue identificado en al menos cuatro casos, luego de que se viralizaran videos en los que una persona aparentemente de sexo femenino ingresaba a inmuebles para sustraer objetos de valor.

Usaba peluca, manta y ropa de mujer

De acuerdo con la investigación, el acusado utilizaba peluca, manta, gorra, calzas, buzos e incluso prendas similares a las usadas por mujeres de pollera para aparentar otra identidad y generar confianza.

“La característica de esta persona era que se vestía de mujer, en algunas ocasiones de pollera, y en la mayor parte de las veces con calza, buzo, manta y gorra para aparentar ser del sexo femenino”, explicó Rojas.

La Policía señaló que esta modalidad le permitía acercarse a domicilios y comercios sin despertar sospechas.

Operaba entre las 3:00 y 5:00 de la madrugada

El comandante indicó que el sospechoso actuaba principalmente en zonas comerciales y céntricas de El Alto, en horarios de madrugada.

Según la Policía, el acusado realizaba los robos entre las 3:00 y 5:00, aprovechando que muchas personas se encontraban dormidas.

“Utilizaba el horario de 3 a 5 de la mañana para realizar este tipo de robos, entendiendo que en ese horario las personas se encuentran con el sueño más pesado”, señaló la autoridad policial.

Secuestran herramientas y objetos robados

Durante el operativo, la Policía secuestró herramientas que presuntamente eran usadas para forzar puertas, candados y cadenas, entre ellas un cortafierro y una pata de cabra.

También se encontraron televisores, garrafas, lavarropas, joyas, sombreros borsalinos, prendas de vestir y mantas de vicuña y alpaca, que serían parte de los objetos sustraídos.

Uno de los casos investigados estaría relacionado con el robo a una tienda de mantas ubicada en inmediaciones de la Terminal Metropolitana de El Alto.

También hallaron cráneos humanos

Entre los objetos recuperados, la Policía encontró cinco cráneos humanos, conocidos popularmente como “ñatitas”, que presuntamente fueron robados a amautas.

Rojas explicó que estos restos estaban sobre una mesa, junto a hojas de coca y otros elementos utilizados en rituales.

“Estamos hablando de cinco cráneos humanos que habrían sido anteriormente de propiedad de algunos amautas, a los cuales esta persona también les habría sustraído”, indicó.

Lo conocían como “el ladrón solitario”

La Policía informó que el sujeto fue denominado como “el ladrón solitario” debido a que operaba solo, aunque también era conocido como “la warmi ladrona” por la forma en la que aparentaba ser mujer para cometer los robos.

Rojas explicó que esta modalidad corresponde a los denominados “monrreros”, personas que ingresan a domicilios o comercios para sustraer objetos de valor.

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