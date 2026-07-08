Cierran temporalmente internado de Vila Vila tras denuncia de presunto abuso contra una menor

El Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) de la Gobernación de Cochabamba dispuso el cierre temporal por 20 días de un internado ubicado en el municipio de Vila Vila, luego de una denuncia de presunto abuso sexual contra una niña de 7 años.

El responsable de la Unidad de Atención y Protección del Sedepos, Luis Yaniquez, informó que la intervención al centro se realizó el pasado 1 de julio, tras conocerse el caso, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento y la documentación del establecimiento.

“Al conocimiento del suceso hemos hecho una intervención inmediata al internado que se encuentra en el municipio de Vila Vila. Se ha hecho la verificación de todos los predios, espacios y condiciones dentro del marco de nuestras competencias”, explicó.

Como resultado de la inspección, se notificó al internado y se determinó un cierre temporal de 20 días, plazo en el que el centro deberá presentar la documentación y cumplir los requisitos necesarios para regularizar su funcionamiento.

“Este cierre implica que este internado tiene 20 días para poder regularizar y presentar de manera formal todos los documentos y requisitos para poder emitir la resolución administrativa de funcionamiento”, señaló Yaniquez.

El responsable de la unidad del Sedepos explicó que la investigación por el presunto delito está bajo responsabilidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del Ministerio Público, mientras que el Sedepos realiza la verificación administrativa del centro.

“Lo que nos corresponde a nosotros es la verificación de la emisión de la autorización, poder revisar con qué personal cuenta el centro, los perfiles, el plan institucional y los diferentes requisitos que necesitan cumplir”, indicó.

Internado funcionaba sin autorización

Yaniquez informó que, durante la intervención, se constató que en el lugar residían aproximadamente 35 menores, entre niños y adolescentes. Sin embargo, aclaró que no se realizó una intervención directa con la población del centro.

El responsable del Sedepos señaló que el caso se encuentra en reserva debido a la delicadeza de la investigación y que se exigirá que el internado cumpla con las condiciones necesarias para garantizar la protección de los menores.

“La investigación está en reserva y está a cargo del Ministerio Público. Nosotros vamos a exigir que esta residencia cumpla con todos los requisitos y que el personal sea idóneo para trabajar con los menores”, afirmó.

Asimismo, indicó que la Alcaldía de Vila Vila, a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, activó las denuncias correspondientes y coordina acciones con la Defensoría de Mizque para coadyuvar en la investigación.

Seguimiento al caso y apoyo a la víctima

El Sedepos informó que se apersonó al proceso y realiza seguimiento en coordinación con la Fiscalía y las defensorías involucradas. Además, comprometió apoyo terapéutico para la menor víctima del presunto abuso.

“Como Sedepos nos hemos apersonado al proceso y estamos haciendo seguimiento al caso en coordinación con la Fiscalía y la Defensoría de Vila Vila. Vamos a seguir colaborando a través de nuestro equipo terapéutico con la menor que fue víctima de este presunto abuso”, indicó Yaniquez.

Según información preliminar, la menor afectada fue retirada del internado y se encuentra bajo el cuidado de un familiar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

El cierre temporal del centro se mantendrá durante 20 días. En caso de que no presente la documentación requerida, el Sedepos anunció que realizará una nueva inspección y podría disponer el cierre definitivo del establecimiento.



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