Un operativo de requisa realizado la madrugada de este miércoles en el recinto penitenciario de El Abra, en Cochabamba, permitió el secuestro de teléfonos celulares, armas blancas, sustancias controladas y otros objetos prohibidos que se encontraban al interior del centro de reclusión.

La intervención fue ejecutada por la Policía Boliviana, a través del Comando Departamental de Policía de Cochabamba, con la participación de 120 efectivos policiales, quienes realizaron controles en diferentes sectores del penal.

Como resultado del operativo, las autoridades informaron que se incautaron 25 teléfonos celulares, 24 armas blancas, sustancias controladas y otros elementos cuya tenencia está prohibida dentro del recinto penitenciario.

Hallan celulares y armas blancas en requisa de El Abra. Foto: Policía Boliviana

La Policía señaló que estas acciones tienen el objetivo de reforzar la seguridad, evitar la comisión de actividades ilícitas desde el interior de la cárcel y mantener el orden dentro del centro penitenciario considerado de máxima seguridad.

Asimismo, anunció que continuará con operativos de control en los diferentes recintos penitenciarios del país para prevenir el ingreso y uso de objetos prohibidos, además de fortalecer las medidas de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play