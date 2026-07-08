Diprove intensificará controles ante propuesta de nacionalización de 'autos chutos'

El director de Diprove, coronel Edson Rojas, informó que la institución reforzará los controles en carreteras y ciudades capitales ante la propuesta de ley para la nacionalización de vehículos indocumentados.

La autoridad explicó que, tras conocerse la iniciativa legislativa, se ha instruido fortalecer los operativos para evitar el ingreso de más motorizados al país.

"Tenemos la instrucción de intensificar las labores de patrullaje en las ciudades capitales, pero principalmente en las carreteras fundamentales para evitar el ingreso de nuevos vehículos indocumentados hacia nuestro país", señaló.

Rojas indicó que, de aprobarse la norma, Diprove realizará una inspección técnica de cada vehículo antes de cualquier proceso de nacionalización.

"Se tiene que realizar una inspección, una verificación pericial en estos vehículos y ningún vehículo que tenga reporte de robo internacional o robo dentro de nuestro país va a poder ser nacionalizado", afirmó.

Explicó que la verificación se realizará mediante el número de chasis y el número VIN, los cuales identifican de forma única a cada motorizado. "Este número de chasis y número de VIN es como una identificación personal; es como una huella digital que tiene una persona. No van a existir dos vehículos similares que tengan el mismo número de chasis, el mismo número de VIN a nivel mundial", sostuvo.

El director de Diprove reconoció que el control del ingreso de vehículos indocumentados se dificulta por la existencia de pasos ilegales en las fronteras.

"Me atrevo a decir que el 60 o el 70 por ciento del parque automotor allá es chuto", indicó en referencia a Trinidad, y agregó que una situación similar se presenta en municipios como San Julián, Yapacaní, Mairana y Los Negros.

Respecto a los vehículos con reporte de robo internacional, la autoridad indicó que serán recuperados y devueltos a sus países de origen conforme a los protocolos vigentes.

Rojas alertó a la población sobre los riesgos de adquirir vehículos indocumentados, recordando el reciente caso de un motorizado robado en Lima que fue interceptado en Yapacaní. Según informó, el vehículo había sido adquirido por 103 mil bolivianos por un ciudadano español y una mujer boliviana.

"Es un riesgo que corren las personas que pretenden adquirir un vehículo, entre comillas, chuto o bárbaro, sin documentación. Van a perder su dinero y el vehículo va a ser retenido y puesto a conocimiento de la Aduana Nacional", manifestó.

Contexto: ¿Qué propone el proyecto de ley?

El Proyecto de Ley 494/2025-2026, presentado por el diputado Reinaldo Seas, plantea abrir un proceso extraordinario, único e improrrogable para regularizar vehículos indocumentados que ya se encuentren en territorio boliviano al momento de la entrada en vigencia de la norma.

La iniciativa establece que los propietarios que cumplan los requisitos podrán obtener la placa de circulación, el registro en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y la documentación que permita la circulación legal del motorizado.

Sin embargo, el proyecto no fija el costo de la regularización ni el plazo para acogerse al beneficio. Ambos aspectos deberán ser definidos posteriormente por el Órgano Ejecutivo mediante una reglamentación específica, en caso de que la norma sea aprobada por la Asamblea Legislativa.

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