"Pobre Ronaldo": la niña marroquí revive su video viral tras la eliminación de Portugal

La niña marroquí que se hizo viral durante el Mundial de Catar 2022 por burlarse de Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia en redes sociales tras la eliminación de Los Lusos del Mundial 2026.

La menor republicó el video que la hizo famosa, repitiendo la frase con la que hace cuatro años celebró la derrota del conjunto portugués.

El video original fue grabado después de que Marruecos eliminara a Portugal en los cuartos de final de Catar 2022. En las imágenes, la niña señalaba el camino al aeropuerto y decía: "Portugal, el aeropuerto está por allá. ¿Y dónde está Ronaldo? Está llorando en su auto. Pobre Ronaldo".

El clip alcanzó millones de reproducciones y generó reacciones divididas entre los aficionados.

Cuatro años después, tras la derrota de Portugal por 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, la joven decidió publicar nuevamente el mismo video.

La publicación volvió a viralizarse rápidamente y provocó miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el gesto con humor, otros criticaron que se reviviera la burla hacia el histórico delantero portugués

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