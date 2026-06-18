No salió en TV: Captan discusión de Cristiano con Diogo Costa en pleno partido

El debut de Portugal en el Mundial 2026 no fue el esperado. El equipo luso igualó 1-1 ante República Democrática del Congo y, más allá del resultado, una escena fuera de la transmisión oficial generó repercusión en redes sociales.

Contra el arquero

Se trata de una discusión entre Cristiano Ronaldo y el arquero Diogo Costa, registrada por un hincha desde las graderías. En las imágenes se observa al capitán portugués visiblemente molesto, haciendo gestos y reclamando una acción defensiva tras el gol del conjunto africano.

La jugada no fue mostrada por la señal oficial del partido, pero rápidamente comenzó a circular en redes, donde los hinchas dividieron opiniones. Algunos respaldaron el reclamo de Cristiano, mientras otros cuestionaron su actitud y señalaron que no fue una reacción positiva dentro del campo de juego.

Debut de Portugal

Portugal, una de las selecciones llamadas a ser protagonista del torneo, dejó dudas en su estreno mundialista. El empate ante RD Congo generó críticas, principalmente por el rendimiento colectivo y por la falta de contundencia en varios pasajes del encuentro.

Tras el partido, Cristiano Ronaldo intentó bajar la tensión con un mensaje en sus redes sociales, donde reconoció que no fue el inicio que esperaban, pero pidió mantener la cabeza arriba y enfocarse en el próximo compromiso.

El resultado obliga a Portugal a corregir errores de cara a su siguiente presentación, mientras la imagen del fuerte cruce entre Cristiano y Diogo Costa sigue generando debate entre los fanáticos del fútbol mundial.

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