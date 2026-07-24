Paredes deja en suspenso futuro con selección argentina: "No sé si estoy para seguir"

El centrocampista argentino Leandro Paredes dejó este viernes en suspenso su continuidad con la selección, al reconocer que necesita tiempo para decidir si seguirá representando a la Albiceleste tras la derrota en la final del Mundial, al tiempo que reconoció que "España fue superior" y "justo ganador del torneo".

"No sé si estoy para seguir. Es un proceso que hay que digerirlo y pensarlo", afirmó el futbolista a ESPN tras el triunfo por 1-0 de Boca Juniors sobre O'Higgins de Chile, en la ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Mundial que marcó a Paredes

Paredes, de 32 años, explicó que la derrota en la final mundialista el pasado domingo dejó una huella difícil de asimilar después de un ciclo que calificó de "hermoso" y "espectacular".

"Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez", sostuvo.

El mediocampista consideró además que no solo él analiza su futuro en el combinado nacional y anticipó que varios referentes deberán conversar con el seleccionador antes de adoptar una decisión.

"Para muchos va a ser un momento de decidir si seguir. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza, hay que tomar decisiones con calma", expresó.

Gran protagonismo de la hinchada

Pese a la decepción por el desenlace del torneo, el exjugador del París Saint-Germain y del Roma reivindicó el recorrido del equipo durante los últimos años y destacó la identificación de la afición con el equipo.

"Creo que hicimos un Mundial en el que la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante. Por ese lado, estoy feliz", afirmó.

Paredes también desestimó las especulaciones surgidas alrededor de la final y reconoció la superioridad del conjunto español.

"Se dijeron muchas cosas antes, durante y después del Mundial. Hicimos un gran torneo, pero España fue superior en la final, es un justo ganador", señaló.

En el plano personal, reveló que disputó buena parte del campeonato con una fisura en una costilla sufrida tras el encuentro frente a Egipto, una lesión que pudo sobrellevar con tratamiento médico y antiinflamatorios.

Fuente: EFE.

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