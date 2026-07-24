Denuncian que dirigente sindical tendría trabajando a sus hijos en el área de salud

Luis Alberto Vaca, director Municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción reveló que el dirigente sindical ‘Pimpo’ Hurtado, mantendría a sus cuatro hijos y a otros familiares directos trabajando dentro del área de salud municipal cruceño. La autoridad denunció abiertamente la existencia de esta situación que “perjudica la atención médica de miles de vecinos de la ciudad”.

"Hay un clan de dirigentes con tintes parasitarios que deciden parar aunque se les haya pagado todo; el señor Pimpo Hurtado tiene a sus cuatro hijos en el área de salud y a varios otros familiares, sumando aproximadamente diez personas", afirmó la autoridad de Transparencia del municipio.

Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

La postura oficial ante el conflicto

A pesar de que el municipio priorizó el pago de sueldos adeudados y bonos de vacunación pendientes de gestiones pasadas, el sector de trabajadores decidió acatar un paro de tres días. En este sentido, Vaca remarcó que no existe justificación alguna para congelar los servicios cuando los compromisos económicos se han cumplido puntualmente.

"No estamos en contra de las reivindicaciones sociales cuando son legítimas, pero en esta gestión no vamos a ser ‘tampandepes’ de nadie ni permitiremos que se niegue deliberadamente la salud a la población", enfatizó el autoridad edil.

Relevamiento y medidas legales

Durante las inspecciones realizadas por el municipio en los centros sanitarios, se verificó el desempeño laboral mediante un relevamiento masivo a 819 funcionarios. De la totalidad evaluada, únicamente 11 trabajadores del área administrativa incurrieron en inasistencias injustificadas acumuladas por tres jornadas consecutivas.

En este contexto, Vaca indicó que se dará estricto cumplimiento a la ley, es así que la administración municipal procederá a la desvinculación automática del personal que abandonó intencionadamente sus labores. Asimismo, las autoridades garantizan que el mecanismo para sustituir al personal de apoyo se implementará de manera inmediata para regularizar la atención médica.

Además, Vaca indicó que pese a los intentos de amedrentamiento sindical, los trabajadores de base acudieron a sus puestos laborales logrando restablecer la atención en los establecimientos de primer y segundo nivel.

Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

Cuestionamientos a la anterior gestión

Paralelamente, el organismo de Transparencia cuestionó severamente lo sucedido hoy respecto al exalcalde Jhonny Fernández, quien se presentó a declarar sin representación legal, presuntamente según la autoridad municipal “para dilatar el proceso”. La autoridad le exigieron rendir cuentas públicas sobre el destino de 66 millones de bolivianos que no fueron dejados en las arcas municipales al concluir su periodo.

Mira la programación en Red Uno Play