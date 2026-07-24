Investigan vehículo rojo en el que habrían llegado las maletas con oro a Viru Viru

Nuevos elementos surgieron en la investigación por el caso de los casi 200 kilos de oro retenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Durante una entrevista, se mostró el vehículo en el que presuntamente habrían llegado las cuatro maletas con lingotes de oro hasta la terminal aérea.

Según la información expuesta, se trataría de un vehículo rojo, que no aparentaba ser blindado, pese a que se trasladaba una carga de alto valor económico. Este dato llamó la atención debido a que, para este tipo de movimientos, generalmente se espera el uso de vehículos especializados o con medidas de seguridad.

El propietario también tendría apellido Lema

En la entrevista se indicó que el propietario del vehículo tendría el apellido Lema, el mismo del joven de 22 años que figura como principal aprehendido dentro del caso. Sin embargo, se aclaró que no se trataría de la misma persona.

De acuerdo con la información preliminar, este dato podría abrir una nueva línea de investigación para establecer si existe relación familiar o algún vínculo directo entre el propietario del motorizado, el principal aprehendido y el traslado del oro hasta Viru Viru.

Un acompañante tendría el mismo apellido

Consultado sobre si entre las personas que acompañaban al principal aprehendido había alguien con el mismo apellido, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, señaló que, según el informe policial, uno de los dos acompañantes sí llevaría el apellido Lema.

“Tenemos la información, a través del informe policial, de que uno de los dos acompañantes del aprehendido sí sería su familiar con el mismo apellido”, indicó la autoridad.

García aclaró que aún no se conoce con precisión el grado de parentesco, aunque mencionó que probablemente se trataría de un primo, debido a que el segundo apellido no coincidiría con el del principal investigado.

Cinco personas fueron arrestadas inicialmente

El viceministro también explicó que, durante la intervención inicial, una persona fue aprehendida y otras cinco quedaron en calidad de arrestadas. Estas últimas no fueron puestas a disposición del Ministerio Público como aprehendidas, decisión que, según García, corresponde explicar al funcionario policial que realizó la acción directa.

La autoridad remarcó que las personas que quedaron libres no están exentas de responsabilidad y pueden ser convocadas por la Fiscalía en el curso de la investigación.

Piden rastreo de llamadas y movimientos financieros

García sostuvo que la investigación no debe limitarse al joven aprehendido, ya que resulta difícil creer que una persona de 22 años sea la única responsable o propietaria de semejante cargamento.

Por ello, señaló que deben revisarse las comunicaciones, llamadas, contactos y movimientos financieros de todos los involucrados. También indicó que será necesario establecer quién contrató el vuelo chárter, quién financió la operación y cómo se organizó el traslado del oro desde La Paz hasta Santa Cruz.

Investigación continúa

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público. Entre las líneas pendientes están el origen del oro, la documentación observada, el rol de funcionarios públicos, el traslado en el vehículo rojo y la relación entre las personas vinculadas al apellido Lema.

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