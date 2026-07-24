Senado aprueba el proyecto de ley para la construcción de la carretera Río Abajo–Quillacollo

La Cámara de Senadores aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley que declara de prioridad nacional la construcción de la carretera que unirá Río Abajo, en La Paz, con Quillacollo, en Cochabamba.

La norma, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

“Queda aprobada la presente ley. Debe ser remitida al Presidente de la República para su sanción definitiva”, señaló el presidente del Senado, Diego Ávila, al cierre del tratamiento legislativo.

Una ruta alterna entre La Paz y Cochabamba

El tramo carretero Río Abajo–Quillacollo busca fortalecer la integración de la Red Vial Fundamental y convertirse en una alternativa de conexión entre ambos departamentos.

Actualmente, el viaje entre La Paz y Cochabamba por la ruta principal puede demorar cerca ocho horas. Con la nueva vía, se proyecta reducir el recorrido a aproximadamente cuatro horas, e incluso a unas tres horas y media, según estimaciones expuestas durante la sesión.

Buscan compromiso económico del Estado

El senador Manuel Ormachea explicó que el objetivo es incorporar este tramo a la Red Vial Fundamental para generar un compromiso económico del nivel central del Estado y avanzar hacia su pavimentación.

“El presente proyecto de ley incorpora un tramo carretero de Río Abajo, por la parte de un valle en La Paz, con Quillacollo, en el departamento de Cochabamba. Lo que queremos es que se incorpore a la Red Vial Fundamental para que se genere un compromiso económico del nivel central del Estado y del Órgano Ejecutivo”, señaló.

El legislador agregó que la finalidad es construir una vía que permita llegar de La Paz a Cochabamba, y viceversa, “en un estimado de tres horas y media”.

Ministerios deberán viabilizar el proyecto

El proyecto autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Economía y Finanzas Públicas; Relaciones Exteriores; y Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a promover e implementar las acciones necesarias para viabilizar la ejecución del tramo carretero.

Durante la sesión, varios legisladores aplaudieron la aprobación de la norma y destacaron que la carretera contribuirá al desarrollo económico, la integración regional y la descongestión de la actual ruta principal entre La Paz y Cochabamba.

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