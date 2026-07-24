Padres temen no llegar al retorno a clases por falta de diésel en La Paz

Padres de familia expresaron su preocupación por las dificultades para retornar a sus ciudades de origen ante el reinicio de las clases presenciales, previsto para este lunes, debido a la falta de diésel y la reducción de salidas en el transporte interdepartamental.

Varias familias que viajaron durante el descanso invernal señalaron que no encuentran pasajes con normalidad, mientras otras denunciaron un incremento en los precios.

“Este lunes ya empieza, como dijo el Ministerio de Educación, y esperamos que mejore, porque esta situación es preocupante para nosotros como padres de familia”, manifestó una madre.

Menos flotas disponibles

Los pasajeros indicaron que la falta de combustible redujo de manera considerable la cantidad de buses disponibles.

“Porque no hay diésel, antes salían 12 o tres flotas, ahora salen dos”, señaló una usuaria.

La situación genera incertidumbre entre padres que necesitan retornar durante el fin de semana para que sus hijos puedan asistir a clases desde el lunes.

Pasajes más caros

Algunos usuarios denunciaron que la baja disponibilidad de buses también provocó un aumento en el costo de los pasajes.

“No había pasaje. Si había, estaba bien carísimo, estaban cobrando hasta 350”, relató una pasajera.

Transporte opera al 40%

Desde las empresas de transporte informaron que el desabastecimiento de diésel continúa afectando sus operaciones y que actualmente trabajan apenas al 40%.

Representantes del sector señalaron que varios buses permanecen parados hasta tres días por falta de combustible.

“Los papás están preocupados porque quieren comprar para el fin de semana, sábado y domingo, porque el lunes retornan a clases. No hay diésel, los buses están parados tres días”, indicaron desde una empresa.

Retorno condicionado por el combustible

La reducción de salidas mantiene en incertidumbre a las familias que buscan regresar a tiempo para el inicio de clases. Los padres piden que el abastecimiento de diésel mejore en las próximas horas para evitar mayores perjuicios a los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play