¡Adiós al parqueo tarifado! Alcaldía de La Paz anuncia nuevo sistema de parqueo público; conozca los detalles

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció una propuesta para implementar un nuevo sistema de parqueo público como parte de un plan municipal destinado a reordenar el uso de las vías en la ciudad.

La autoridad explicó que el programa se denomina “Calles expeditas” y busca ejercer mayor control sobre los espacios de estacionamiento, sin eliminar por completo los parqueos.

“Su programa se llama calles expeditas, es decir, no sin parqueos, pero inicialmente tenemos que empezar a controlar”, señaló Dockweiler.

Descarta continuidad del parqueo tarifado

El alcalde aclaró que este nuevo plan no es una continuación del anterior proyecto de parqueo tarifado, sino una propuesta con otro enfoque.

Según explicó, habrá vías donde se permitirá el parqueo bajo control municipal y otras donde el estacionamiento estará totalmente prohibido.

“Primero, con ejercer control en ciertas vías; en otras vías está totalmente prohibido”, indicó.

Habrá cobro diferenciado

Dockweiler adelantó que el sistema establecerá una diferencia entre los vehículos cuyos propietarios tributan en La Paz y aquellos que tributan en otros municipios.

Puso como ejemplo a ciudadanos que tributan en Palca, Mecapaca, Achocalla o El Alto, quienes pagarían más que quienes tributan en el municipio paceño.

“Alguien que tributa en Palca, Mecapaca, Achocalla o El Alto va a pagar el doble de lo que paga un ciudadano que tributa en la ciudad de La Paz”, afirmó.

Empresa privada prestará el servicio

El alcalde informó que se contratará a una empresa privada para operar el servicio, bajo control del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Sin embargo, aclaró que aún es temprano para hablar de tarifas o precios específicos para los parqueos.

Funcionará con tarjetas y registro vehicular

Dockweiler explicó que el sistema funcionará mediante tarjetas y registro de vehículos. Cada usuario tendría una tarjeta asociada a su motorizado, desde la cual se irá descontando el tiempo de uso del parqueo.

“Van a haber tarjetas. La gente se va a registrar, esas tarjetas van a estar registradas con su vehículo. Entonces pasa el tiempo y le vas descargando de ese consumo”, explicó.

El alcalde aseguró que el objetivo no es aplicar un sistema de grúas o sanciones inmediatas como ocurría con anteriores modalidades.

“No es que va a venir alguien y te diga: no has pagado, pasó media hora, te levanto el auto y después tienes que recoger el auto con montón de plata. No, eso no es el sistema que estamos estableciendo”, sostuvo.

Plan será temporal

La autoridad indicó que este sistema será temporal, mientras se impulsa la construcción o habilitación de parqueos en infraestructuras más grandes.

“El sistema que se va a establecer es temporal, en tanto el sector privado empiece también a desarrollar infraestructuras e inmuebles, edificios, donde se puedan tener estos sistemas”, manifestó.

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