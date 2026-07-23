Alcaldía conmina al sector salud a suspender paro y volver a trabajar

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra conminó de manera inmediata y obligatoria al personal administrativo del sector salud a retornar a sus puestos de trabajo a partir de este jueves 23 de julio. A través de un instructivo firmado por el alcalde Manuel Saavedra y difundido en redes sociales, la municipalidad tildó la medida de presión de “injustificada e ilegal" tras ratificar que las demandas salariales ya fueron atendidas.

De acuerdo con el documento oficial, el Pago del Bono Vacunación fue cumplido el pasado 15 de julio, mientras que el salario correspondiente al mes de junio se canceló el 20 de julio. Por este motivo, la autoridad municipal remarcó que las exigencias del sector no tienen sustento, puesto que ambos desembolsos se efectuaron antes del inicio del paro declarado el 21 de julio.

Advertencia sobre acciones legales y administrativas

En la resolución emitida desde el Despacho Municipal, se dejó sentada la postura oficial y advertencia sobre posibles responsabilidades ante el incumplimiento. La determinación emitida por las autoridades busca frenar el impacto de la huelga de 72 horas que viene acatando el sector salud en los tres niveles de atención desde el pasado martes.

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