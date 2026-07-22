Bolivia registra este miércoles 2.631 focos de calor; Santa Cruz concentra la mayor cantidad

Bolivia registra 2.631 focos de calor este miércoles 22 de julio, según la última actualización del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), dependiente de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal.

El reporte, actualizado a las 18:25, muestra una alta concentración de puntos calientes en el oriente del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, seguido por zonas de Beni y otros departamentos.

Santa Cruz concentra la mayor afectación

De acuerdo con el gráfico por provincias, Velasco encabeza el reporte nacional con 1.052 focos de calor, seguido por Chiquitos, con 397, y Germán Busch, con 234.

También figuran Ñuflo de Chávez, con 178; Yacuma, con 170; Iténez, con 169; y Mamoré, con 92 focos.

San Ignacio de Velasco lidera por municipios

A nivel municipal, San Ignacio de Velasco registra la mayor cantidad de focos de calor, con 955 puntos.

Le siguen San José, con 343; El Carmen Rivero Tórrez, con 231; Concepción, con 178; Exaltación, con 148; y Magdalena, con 147.

Otros municipios con registros importantes son San Rafael con 75, San Matías con 74, San Ramón (Beni) con 69 y Roboré con 54.

Mapa muestra concentración en el oriente

En el mapa del SIMB se observa mayor concentración de focos en el eje de la Chiquitanía cruceña y zonas próximas al límite con Beni y Brasil.

Los puntos aparecen agrupados en distintos niveles de intensidad, con sectores de alta concentración en Santa Cruz, principalmente en Velasco, Chiquitos y Germán Busch.

No todos los focos son incendios activos

Un foco de calor no necesariamente representa un incendio forestal activo, sino una anomalía térmica detectada por satélite. Sin embargo, estos registros permiten identificar zonas de riesgo y orientar tareas de monitoreo, prevención y control.

Las autoridades recomiendan evitar quemas, chaqueos y cualquier actividad que pueda generar fuego, especialmente en época seca y con presencia de vientos.

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