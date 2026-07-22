El Alto: aprehenden a guarda que alertaba operativos a comerciantes

Un guarda municipal de la ciudad de El Alto fue aprehendido acusado de alertar sobre operativos de control a comerciantes cercanos a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), presuntamente a cambio de pagos realizados mediante QR.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario fue sorprendido durante un operativo cuando utilizaba su dispositivo móvil para advertir a diferentes actividades económicas sobre la presencia de controles municipales.

“Mediante su celular estaba informando a las diferentes actividades económicas que se estaba realizando un operativo”, señala el reporte del caso.

Investigado por cohecho pasivo y concusión

El guarda municipal se encuentra aprehendido por los presuntos delitos de cohecho pasivo y concusión.

Según la investigación, el funcionario habría cobrado montos de Bs 100, Bs 150 y Bs 200 a comerciantes o responsables de actividades económicas, a cambio de avisarles sobre los operativos.

“El monto efectivo es de 100 bolivianos. No obstante, de acuerdo a la revisión que se estaba haciendo, son diferentes conversaciones que se tiene con otras actividades económicas”, indica el informe.

Pagos mediante QR

Uno de los elementos que forma parte de la investigación es el presunto uso de pagos mediante QR, mecanismo con el que el funcionario habría recibido dinero de distintas personas.

Las autoridades no descartan que el monto involucrado pueda aumentar conforme avance la revisión del celular y de las conversaciones encontradas.

Tampoco se descarta una ampliación de la investigación si se identifican nuevos elementos o más personas vinculadas al caso.

Revisarán el celular del aprehendido

En las próximas horas, el Ministerio Público deberá definir la imputación formal contra el guarda municipal.

Como parte de las diligencias, se realizará el desdoblamiento del contenido de su dispositivo móvil. A partir de las conversaciones y números encontrados, serán citadas las personas que aparecen vinculadas al caso.

“Conforme a las conversaciones y números que se tengan, se va a citar a todas esas personas”, señala el reporte.

Mira la programación en Red Uno Play