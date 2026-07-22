Cámara Forestal aclara que aún no hay contrapericia sobre la madera retenida en Chile

El gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, Walter Rioja, aclaró que los resultados negativos anunciados en Bolivia no corresponden al cargamento de madera retenido en el puerto de Arica, Chile, sino a nuevas cargas que fueron revisadas en frontera después de que estalló el caso denominado “maderas”.

Rioja explicó que, hasta el momento, no se habría permitido una contramuestra o contrapericia sobre la madera retenida en Chile, por lo que, según el sector forestal, todavía no existe una verificación independiente que confirme o descarte la presencia de droga en ese cargamento.

“No es de esta carga. A raíz de este problema, toda la carga que se quiso exportar luego de que Chile salió con esta noticia fue retenida en frontera para un proceso de evaluación con laboratorio, y eso fue lo que empezó a salir negativo dentro del territorio nacional”, aclaró.

“No se sabe a ciencia cierta”

El representante forestal sostuvo que aún no se conoce con certeza a quién pertenece la carga incautada en Chile, debido a que, según dijo, no se difundió información oficial completa sobre las empresas o personas involucradas.

“Hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta de quiénes son estas supuestas cargas en Chile, porque Chile no ha imputado a nadie”, afirmó Rioja.

También señaló que las empresas que se consideran afectadas iniciaron una defensa legal en Chile para solicitar autorización y tomar una contramuestra.

Cuestionan falta de evidencia pública

Rioja recordó que las autoridades chilenas realizaron una conferencia de prensa hace más de 40 días, en la que hablaron de una supuesta gran incautación de droga impregnada en madera, pero cuestionó que no se haya mostrado evidencia técnica suficiente.

“Chile lanzó una conferencia de prensa hablando de la mayor incautación en la historia de drogas; sin embargo, no mostró evidencia de esa sustancia, no mostró análisis, no habló de cómo es el supuesto proceso de impregnación o desimpregnación”, sostuvo.

Según el gerente de la Cámara Forestal, esa falta de información abrió espacio a rumores, desinformación y afectación reputacional contra el sector.

Falso positivo fue en Brasil, no en Arica

Rioja también explicó que el término “falso positivo” se refiere al caso de Brasil y no directamente al cargamento retenido en Arica.

“El falso positivo se ha dado en Brasil. En Chile se ha dado un supuesto positivo; decimos supuesto porque no se ha mostrado evidencia, no se ha mostrado análisis y no se ha permitido hacer la contrapericia”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que la investigación sobre la carga en Chile continúa sin una verificación técnica independiente conocida por el sector.

Exportaciones fueron afectadas

El gerente de la Cámara Forestal indicó que, tras el caso, Bolivia activó controles más estrictos en frontera para las exportaciones de madera. Esto provocó demoras, debido a que las cargas debían pasar por pruebas de campo y, en caso de observación, ser enviadas a laboratorio.

Según Rioja, el sector tuvo pérdidas superiores a $us 16 millones hasta junio y todavía no se contabilizó el impacto de julio.

“Si algo es cierto en todo este caso, comprobado ya, es el daño que se le ha hecho al sector forestal boliviano y a Bolivia como país en su reputación”, afirmó.

Piden una investigación transparente

Rioja señaló que la Cámara Forestal pidió desde el primer día una investigación clara y contundente, pero sin generalizar responsabilidades contra todo el sector.

“No se puede satanizar a todo un sector si es que hay una sola empresa, una sola persona culpable. Si se llega a demostrar esto de manera contundente, el rigor de la ley tiene que caer solo contra los culpables”, sostuvo.

El representante forestal consideró importante que avance la conformación de una comisión técnica, anunciada por Cancillería, con apoyo de la Unión Europea, para verificar la carga retenida y esclarecer el caso.

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