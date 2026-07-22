Régimen Penitenciario investiga por qué un reo peligroso fue sacado de su celda en Chonchocoro

El director de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Valderrama, informó que una de las principales líneas de investigación por la balacera registrada en el penal de Chonchocoro apunta a determinar por qué un privado de libertad considerado de alta peligrosidad fue sacado de su celda sin autorización.

Según la autoridad, el hecho llama la atención porque el interno fallecido debía permanecer en un área aislada dentro del penal de máxima seguridad. La investigación busca establecer por qué fue trasladado a otro bloque y cómo llegó a tener un arma de fuego y una granada.

Un oficial lo habría sacado sin autorización

Mérida señaló que, de acuerdo con la información preliminar, uno de los oficiales habría extraído al privado de libertad de su celda sin consultar a sus superiores.

“Sin ninguna autorización, sin consultar a sus superiores, ha procedido a sacar, a extraerle de su celda al privado de libertad fallecido”, indicó.

La autoridad explicó que el interno fue llevado junto a otro privado de libertad a un sector no permitido. En ese lugar, según la versión inicial, se habría generado una discusión y posteriormente el reo fallecido comenzó a hacer uso de un arma de fuego.

El hecho ocurrió en día de visita

La balacera se produjo en una jornada de visitas, situación que aumentó el riesgo dentro del penal, según Régimen Penitenciario.

Mérida afirmó que en ese momento había familiares, niños y otras personas dentro del recinto, por lo que los efectivos policiales reaccionaron para contener al interno armado.

“El riesgo era demasiado, era día de visitas, había mucha gente que estaba visitando a sus familiares, niños que estaban por inmediaciones del lugar”, señaló.

Arma de fuego y granada, bajo investigación

La autoridad indicó que aún no se conoce cómo ingresaron al penal el arma de fuego y la granada encontradas durante el hecho.

“Eso está en investigación”, afirmó Mérida, al señalar que la Felcc, Inteligencia y otras unidades operativas están a cargo de las pesquisas.

También informó que la granada está siendo analizada por expertos para establecer si estaba en condiciones de funcionar.

Tres policías con detención domiciliaria

Mérida confirmó que tres policías fueron cautelados por este caso y que un juez determinó su detención domiciliaria por 90 días, sin derecho a trabajo.

Los uniformados fueron imputados por los presuntos delitos de asesinato, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.

Además, otros tres policías deberán prestar declaración el jueves dentro de la investigación.

Interno tenía antecedentes de violencia

El director de Régimen Penitenciario explicó que el privado de libertad brasileño había sido trasladado a Chonchocoro por sus antecedentes de agresividad.

Según Mérida, en 2020 habría provocado la muerte de tres internos en la cárcel de Mocoví, en Beni, al hacer explotar una granada, hecho que además dejó 31 heridos. Posteriormente, en Palmasola, habría causado la muerte de otro privado de libertad tras agredirlo con un palo.

Por esos antecedentes, fue derivado a Chonchocoro para permanecer en un recinto de mayor seguridad y control.

Chonchocoro mantiene categoría de máxima seguridad

Pese al hecho, Mérida sostuvo que Chonchocoro mantiene su categoría de penal de máxima seguridad. Sin embargo, admitió que la presunta imprudencia o incumplimiento de protocolos por parte de algunos efectivos puede derivar en situaciones graves.

“Para mí la cárcel de Chonchocoro está todavía catalogada como una cárcel de máxima seguridad”, sostuvo.

La autoridad agregó que, si se cumplieran todos los protocolos, no deberían registrarse hechos de esta naturaleza.

Anuncian controles más estrictos

Mérida informó que en Chonchocoro existe un escáner para la revisión de personas que ingresan al penal y que, por instrucción ministerial, se aumentaron 10 cámaras de seguridad en el perímetro. También dijo que se cambiaron reflectores que estaban en desuso.

Aseguró que Régimen Penitenciario realizará un seguimiento más minucioso y continuo en los recintos penitenciarios para evitar nuevos hechos de violencia.

“Nos comprometemos a hacer un seguimiento más minucioso, más continuo en todos los recintos penitenciarios”, afirmó.

Niega que visitas hayan sido retenidas hasta las 19:00

Consultado sobre denuncias de familiares que afirmaron haber sido retenidos hasta cerca de las 19:00 tras la balacera, Mérida rechazó esa versión.

Según explicó, por instrucción fiscal se ordenó que las visitas abandonen el recinto y se aplicaron requisas para verificar pertenencias. Aseguró que el procedimiento duró entre dos y tres horas.

“No estuvieron hasta las 7 de la noche, como nos dijo la señora. Es falso, no era hasta tan tarde”, afirmó.

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