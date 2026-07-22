Denuncia que visitas fueron retenidas por horas tras balacera en Chonchocoro

Una familiar que visitaba a un privado de libertad en el penal de Chonchocoro denunció que las visitas fueron retenidas durante varias horas luego de la balacera registrada el domingo, que terminó con la muerte de un reo y dejó personas heridas.

La mujer, cuya identidad fue preservada por seguridad, relató que ingresó al penal cerca de las 09:00, como parte del horario habitual de visitas, y que hasta antes del mediodía todo transcurría con normalidad. Sin embargo, alrededor de las 11:50 comenzaron a escucharse disparos dentro del recinto.

“Empezamos a escuchar como un ruido que era de disparos. A un principio imaginaron que era algún golpe o algo así, pero a los pocos minutos se percataron que había una balacera”, relató.

Ordenaron ingresar a las celdas

Según el testimonio, tras los disparos, personal del penal ordenó a las visitas y a los internos ingresar a las celdas.

“Nos dicen: las visitas, todas las visitas ingresen a las celdas, más los internos, todos. Con sus familiares ingresen a las celdas”, contó la mujer.

Minutos después, aproximadamente a las 12:10, se instruyó la salida de todas las visitas. La familiar indicó que, cuando intentaban recoger sus carnets para abandonar el penal, fueron retenidos en el sector de ingreso.

Denuncia requisa “denigrante”

La entrevistada sostuvo que, inicialmente, pensaron que serían formados para salir de manera ordenada. Sin embargo, después les comunicaron que se realizaría una nueva requisa.

Afirmó que la revisión no fue como las requisas habituales y denunció que varias mujeres fueron ingresadas juntas a un cuarto donde les hicieron quitarse la ropa.

“La verdad era muy denigrante, porque la manera en que lo han hecho no correspondía”, afirmó.

La mujer señaló que, además de mujeres, también fueron revisados niños y bebés. También aseguró que en el lugar había ventanas por donde, según dijo, se podía ver hacia el interior del ambiente donde se realizaba la requisa.

Sin baño, comida ni comunicación

La familiar indicó que la requisa se extendió aproximadamente hasta las 15:00, pero que después las visitas continuaron retenidas sin recibir una explicación clara.

“Nos encerraron ahí, no nos permitían ir al baño, no nos dejaban salir, nada, absolutamente. Estábamos encerrados como en un cuarto”, relató.

Según su versión, permanecieron en el lugar hasta cerca de las 19:00, sin celulares, sin poder comprar comida y sin información precisa sobre lo que ocurría.

“Había niños aquí, personas con discapacidad y todo, pero aún así no entendían”, señaló.

Visitantes salieron recién por la noche

La mujer afirmó que cerca de las 19:00 las visitas fueron anotadas en listas y consultadas sobre a quién habían ido a visitar. Posteriormente comenzaron a salir poco a poco del penal.

También señaló que algunas personas a quienes se les habría encontrado objetos no permitidos fueron separadas del grupo, mientras el resto pudo retirarse.

Investigación por muerte en Chonchocoro

El hecho ocurrió en medio de un conflicto entre internos, en el que, según la información preliminar, el privado de libertad brasileño Lucas Resendis habría disparado contra otros reos con un arma de fuego.

Producto del caso, un teniente y dos sargentos fueron aprehendidos por presuntas irregularidades en las medidas de seguridad del penal. Otros tres sargentos también son investigados por el uso de armas de fuego.

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