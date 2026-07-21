Captura de una persona acusada de iniciar un incendio en Tarija

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó a través de sus redes sociales que, gracias al trabajo conjunto con comunarios de Sella, se logró capturar a una persona que presuntamente habría iniciado un incendio en esa zona.

La autoridad municipal destacó la participación de los vecinos y aseguró que se continuará actuando con firmeza frente a este tipo de hechos.

“Quiero agradecer a los comunarios de Sella por su compromiso. Gracias al trabajo conjunto logramos capturar a una persona que presuntamente inició un incendio”, escribió Torres.

Policía llegó para trasladarlo

Según la información difundida, tras la captura, efectivos de la Policía Boliviana llegaron hasta el lugar para llevarse al presunto autor del incendio y ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.

El hecho se registra en medio de la emergencia que atraviesa Tarija por los incendios forestales, que en los últimos días afectaron distintas comunidades y movilizaron a bomberos, voluntarios, comunarios y autoridades.

Piden que el caso no quede impune

Torres remarcó que los incendios no pueden quedar sin investigación ni sanción, principalmente por el daño ambiental y el riesgo que representan para las familias, viviendas, animales y áreas verdes del departamento.

“Los incendios no pueden quedar impunes y seguiremos actuando con firmeza para defender a Tarija”, señaló el alcalde.

Emergencia por incendios en Tarija

Tarija enfrenta una situación crítica por la propagación del fuego en diferentes zonas, favorecida por los fuertes vientos, la sequedad del terreno y las altas temperaturas.

Autoridades locales ya habían pedido investigar el origen de los incendios, ante la aparición de varios focos en distintos puntos del departamento.

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