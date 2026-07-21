Un niño de tres años permanece internado en el centro de salud de Kami, en la provincia Ayopaya de Cochabamba, tras sufrir una presunta agresión física que es investigada por el Ministerio Público. El hecho ocurrió el 17 de julio y el menor fue trasladado al establecimiento médico en estado de inconsciencia.

La valoración médico-forense estableció que presentaba lesiones recientes y antiguas, además de ocho días de incapacidad médico-legal. Entre las heridas se identificaron lesiones en el rostro, el brazo y otras partes del cuerpo, compatibles con antecedentes de violencia.

Fiscalía investiga una agresión

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que, de acuerdo con los primeros elementos de la investigación, el menor habría referido haber sido golpeado con un cable, un palo y mediante agresiones físicas directas.

“Se lo había golpeado con un cable doblado, con objetos como un palo y también de manera física, con la rodilla y las manos”, explicó.

El menor fue llevado al centro de salud por una mujer que se identificó como su madrastra. Tras la alerta del personal médico, la Policía y la Fiscalía intervinieron en el caso.

Padre fue aprehendido y la investigación continúa

El padre del niño fue aprehendido en el establecimiento médico, mientras que la madrastra también es investigada por su posible participación o responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión, establecer el grado de responsabilidad de los involucrados y determinar si el menor habría sido víctima de otros episodios de violencia.

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