Robos de motocicletas aumentan en Cochabamba; Diprove revela cómo operan los delincuentes

El director departamental de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Cochabamba, Eduardo Moscoso, informó del incremento de casos de robo de motocicletas y advirtió que los delincuentes están aplicando nuevas formas de operar para sustraer estos motorizados.

Comentó que de acuerdo al análisis de los casos se identificó que una de las principales vulnerabilidades es la falta de medidas de seguridad por parte de los propietarios.

“El modus operandi que están utilizando actualmente consiste en ingresar al interior de los domicilios, donde encuentran las motocicletas aparentemente resguardadas por sus dueños, pero aprovechan la madrugada para sacarlas”, explicó.

Moscoso precisó que la mayoría de los robos reportados se registran entre las 02:00 y 04:00 de la madrugada, horario en el que los delincuentes aprovechan la menor presencia de personas y vigilancia.

Recomiendan reforzar seguridad de los vehículos

El jefe policial señaló que los propietarios no deben confiar únicamente en guardar sus motocicletas dentro de sus domicilios, debido a que los delincuentes buscan cualquier oportunidad para cometer el delito.

Diprove recomendó instalar sistemas de rastreo GPS, utilizar candados de seguridad en las llantas y dejar los vehículos en espacios con vigilancia o mayores condiciones de protección.

Moscoso advirtió que las motocicletas robadas pueden ser utilizadas posteriormente para cometer otros hechos delictivos, como robos y atracos.

Respecto al destino de los vehículos sustraídos, el director de Diprove indicó que no existe un punto único de traslado; sin embargo, algunas investigaciones establecieron que ciertos motorizados fueron llevados hacia el trópico de Cochabamba.

Asimismo, alertó sobre la existencia de personas que reciben, almacenan o comercializan vehículos robados, a quienes calificó como parte de la cadena delictiva.

Talleres serían utilizados para desmantelar motocicletas

Moscoso señaló que algunos talleres y negocios relacionados con accesorios podrían ser utilizados para ocultar motocicletas robadas, desarmarlas y comercializar sus piezas por separado.

La autoridad policial pidió a los propietarios de talleres verificar la procedencia de los vehículos que reciben, debido a que podrían incurrir en responsabilidades legales si se comprueba que se trata de bienes robados.

El director de Diprove sostuvo que cada motorizado cuenta con características únicas y un número de identificación que permite establecer su procedencia.

Sin embargo, señaló que los delincuentes aplican métodos para modificar estas identificaciones y dificultar la recuperación de los vehículos, llegando incluso a convertirlos en motorizados sin documentación válida.

Moscoso informó que actualmente Diprove tiene 55 motocicletas recuperadas en sus instalaciones, pero solo 20 propietarios iniciaron los trámites para recuperarlas.

Cuestionamientos por liberación de aprehendidos

El jefe policial también se refirió a casos de delincuentes aprehendidos por robo de vehículos que posteriormente recuperaron su libertad pese a contar con antecedentes.

Indicó que la Policía realiza la documentación correspondiente y remite los casos ante las autoridades judiciales, pero cuestionó que en algunos procesos no se consideren los antecedentes de los investigados.

Mira la programación en Red Uno Play