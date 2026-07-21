Rescatan a niña desaparecida en Santa Cruz; investigan presunta venta por Bs 1.000

Una niña de cuatro años, reportada como desaparecida en Santa Cruz desde enero, fue rescatada por la Policía en la zona de Obrajes, en La Paz, donde presuntamente permanecía con una pareja que la habría adquirido por Bs 1.000 mediante una transacción irregular.

Según la investigación preliminar, la madre biológica habría entregado a la menor sin el consentimiento del padre.

"Tomaron contacto con la madre y habrían conseguido que ella les entregara a la menor, pero eso habría sido de manera irregular", informó el fiscal Gustavo Valdez.

Tras el operativo, la niña fue puesta bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. "La menor fue rescatada y actualmente estamos en etapa preliminar de investigaciones. Las dos personas están aprehendidas", señaló el Ministerio Público.

La madre biológica de la víctima fue arrestada

La Fiscalía también confirmó la aprehensión de la madre biológica en Santa Cruz, por lo que ya son tres las personas investigadas. El caso es procesado por el delito de trata y tráfico de personas, y el Ministerio Público solicitará seis meses de detención preventiva para los implicados.

Durante la valoración psicológica, la niña manifestó que era víctima de maltratos. "En la entrevista psicológica la menor estableció de manera concreta que era golpeada con un chicote por la persona a quien llamaba 'papi'", reveló Valdez.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del traslado de la menor a La Paz y determinar si existen más personas involucradas en este hecho. Entretanto, la niña permanece bajo protección de la Defensoría de la Niñez, mientras las autoridades buscan ubicar a su padre o a otros familiares que puedan hacerse cargo de su cuidado.

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