Paro de salud de 72 horas afecta la atención en hospitales de Santa Cruz

El paro de 72 horas convocado por trabajadores y profesionales en salud comenzó este martes con la suspensión de las consultas externas en hospitales públicos, entre ellos el Hospital Oncológico de Santa Cruz. La medida fue asumida debido al retraso en el pago de salarios y del bono de vacunación.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de pacientes y familiares llegaron al Oncológico con la esperanza de recibir atención médica, pero muchos recién se enteraron del paro al llegar al establecimiento.

Una paciente que viajó desde Cochabamba relató que arribó al hospital alrededor de las cuatro de la madrugada para cumplir con su tratamiento, pero ahora enfrenta la posibilidad de regresar sin ser atendida.

"Ahora nos estamos enterando del paro. Nosotros hemos venido a las cuatro de la mañana. Yo vengo desde Cochabamba para realizar mi tratamiento, pero ahora tengo que regresar y eso significa otro gasto. A veces no tenemos dinero y ahora nos dicen que hay paro", expresó.

Pese a la situación, la paciente aseguró que permanecerá en el hospital con la esperanza de que la atención pueda restablecerse durante la jornada.

La protesta contempla la suspensión de las consultas externas en los establecimientos públicos de salud, aunque los servicios de emergencia continuarán funcionando para atender casos urgentes.

Mientras tanto, pacientes y familiares aguardan información sobre cómo se garantizará la continuidad de tratamientos, especialmente en el Hospital Oncológico, donde acuden personas de distintas provincias y departamentos del país.

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