El Gobierno informó que este martes se completará el pago de los salarios al personal de salud en todo el país y atribuyó el retraso que originó el paro nacional del sector a problemas administrativos en la presentación de planillas por parte de algunos Servicios Departamentales de Salud (Sedes).

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que las observaciones detectadas en la documentación ya fueron subsanadas, por lo que los desembolsos comenzaron el lunes y continuarán durante esta jornada.

"El origen del atraso de pagos se debe a errores en las planillas de presentación de los distintos Sedes. Esas planillas estaban incompletas o incorrectas, pero ya fueron corregidas", afirmó.

Gálvez señaló que los salarios ya fueron desembolsados en gran parte del país y que solo restan dos departamentos para completar el proceso. "Los pagos se realizaron en gran medida el día de ayer en varios departamentos y hoy se completará el pago. Solo quedan dos departamentos pendientes", indicó.

Asimismo, sostuvo que, una vez regularizados los desembolsos, no existen razones para mantener las medidas de presión.

"Dada la explicación y que los pagos ya se vienen realizando, la población no debería verse afectada por un paro. Cualquier paro ya no debería ser bienvenido en la sociedad boliviana", expresó.

También revisan los reclamos de pacientes renales

Consultado sobre la emergencia declarada por pacientes renales debido a retrasos en los pagos a los centros de diálisis, el vocero indicó que el Gobierno solicitará un informe detallado sobre el caso.

Explicó que la información preliminar también apunta a un problema administrativo y aseguró que la situación será atendida por tratarse de una población vulnerable.

Contexto

El pronunciamiento surge en medio del paro nacional del sector salud, que este martes suspendió las consultas externas en hospitales públicos en protesta por el retraso en el pago de los salarios de junio. Los servicios de emergencia y la atención a pacientes críticos continúan operando con normalidad.

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