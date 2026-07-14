¿Cuánto logró juntar? Mujer sorprende por la gran cantidad de monedas de Bs 5 que logró ahorrar

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras compartir un video en el que muestra la gran cantidad de monedas de 5 bolivianos que logró ahorrar durante todo un año.

En las imágenes se observa cómo la mujer vacía sobre una mesa un bolso lleno de monedas y, con entusiasmo, comenta: “Mis ahorros de todo el año, gente”, mientras revela el resultado de su esfuerzo.

La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales, quienes reaccionaron con sorpresa ante la cantidad de dinero acumulado. Algunos escribieron: “Con razón no me llegan monedas de 5” y “Por eso no hay monedas”.

Otros internautas destacaron el hábito del ahorro como una forma de organizar las finanzas personales y afrontar algunos gastos inesperados.

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