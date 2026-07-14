Vuelve el desayuno escolar: Alcaldía garantiza distribución desde el retorno a clases

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció el retorno del desayuno escolar para el segundo semestre de la gestión educativa, garantizando la entrega de la alimentación complementaria desde la primera semana del reinicio de clases para más de 200.000 estudiantes de nivel inicial y primaria en 533 unidades educativas del municipio.

Durante la presentación de los productos, el alcalde Manuel Saavedra informó que el programa ya se encuentra en la etapa final de producción por parte de las empresas proveedoras y aseguró que el suministro está garantizado hasta la conclusión de la gestión escolar.

"Lamentablemente los plazos eran muy cortos, el problema financiero también nos complicaba y la falta de confianza de las empresas en la anterior gestión municipal. Con todos esos problemas igual hemos salido adelante y hemos conseguido garantizar el desayuno escolar para el próximo semestre", afirmó la autoridad.

El programa contempla una inversión de Bs 69 millones, de los cuales Bs 12 millones serán destinados a la ración líquida y Bs 57 millones a la ración sólida.

Según explicó Saavedra, el nuevo menú prioriza el valor nutricional y deja de lado alimentos que anteriormente formaban parte del desayuno escolar.

La alimentación incluirá cuatro variedades de bebidas lácteas, entre ellas leche, leche de soya y yogur, además de un néctar de fruta que será distribuido los viernes.

"Todo esto reúne los elementos que los niños necesitan para estar bien alimentados: minerales, vitaminas y proteínas. Se ha trabajado con mucha responsabilidad en el tema nutricional y también en la calidad", destacó el alcalde.

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